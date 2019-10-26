民進黨政府面對陳同佳案前後態度不一，引發外界質疑，但行政院長蘇貞昌卻反過來批評在野黨，甚至使用「魔鬼」「牽猴仔」)(掮客)等詞，讓部分藍委覺得他不適任，建議國民黨團對蘇貞昌提出倒閣案，不過國民黨團尚未正式開會討論此事，會先再觀察蘇貞昌接下來幾天的言論，再決定是否針對倒閣案一事開會討論。

建議國民黨團提出不信任案的藍委費鴻泰表示，蘇貞昌最近的言論實在讓人不敢苟同，缺乏當行政院長應有的格局與高度，他今天跑行程時，短短兩小時內就遇到十幾位民眾向他質疑蘇貞昌當行政院長亂批評人是在丟中華民國的臉，好像他的工作就是在批評在野黨一樣。

不僅如此，費鴻泰質疑在即將選舉之際蘇貞昌還亂開支票，近三個月就開出好幾千億，包括取消印花稅、高鐵南延，都未經過專業討論，也沒有形成社會共識就倉促決定，完全是為了選舉政策買票。而且蘇貞昌講話如此口無遮攔，儼然成了蔡英文的選舉打手，要當打手，就加入蔡英文的競選團隊；當行政院長，要行政中立，從國家與全民福祉角度思考事情，而不是從民進黨一黨的利益來思考。所以縱使民進黨在立院有過半席次，提出倒閣仍難以通過，但可以藉此讓社會大眾透過了解蘇貞昌的不適任。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗也表示，明明陳同佳案是一個單純的司法案件，重點在是否讓他來台灣受審，是司法管轄權的問題，是內政部、法務部、陸委會等政府機關的權責，民進黨卻介入政治操作，操作後露出馬腳，反而把責任丟推給在野黨、馬英九與陳長文的律師事務所。

曾銘宗痛批，尤其最近蘇貞昌的發言極度不洽當，使用「魔鬼」「牽猴仔」)(掮客)等詞攻擊人，簡直是看八點檔連續劇，此外他指控陳長文去香港談陳同佳的事情，但陳長文根本沒去，講一堆沒有根據的言論。此外要講操作，管浩鳴是具有北京政協委員身分的牧師，國策顧問黃承國除了帶管浩鳴去見徐國勇，還帶管浩鳴見了誰？民進黨要不要全部公布？國安會說對陳同佳案有三套劇本因應，那 相關會議紀錄要不要公布，這些戲碼是否都是選舉操作？

曾銘宗說，因此包括前總統馬英九也覺得蘇貞昌不適任，所以國民黨團內有許多委員建議是否召開黨團大會，對行政院提出不信任案，目前還沒有開黨團大會 ，還會再觀察幾天，假如蘇貞昌講話持續太入戲就可能會開會研議此事。

對於部分藍委研議倒閣，倘若確定提出後親民黨團將如何回應？親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，假設性的問題無從回答，等確定提出後再討論。

(中時 )