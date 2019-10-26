為推廣台南好雞肉，台南市農業局與台南市養雞協會26日舉辦「作伙來呷國產雞肉饗宴」，席開百桌座無虛席。（劉秀芬攝）

為推廣台南好雞肉，台南市農業局與台南市養雞協會舉辦「作伙來呷國產雞肉饗宴」，活動一推出報名踴躍，26日於麻豆曾文農工席開100桌，以台南雞肉搭配六甲台南16號米、下營桑椹、麻豆文旦、西港麻油，推出色香味俱全雞肉料理，並贈送料理食譜，鼓勵民眾多吃台南優質的國產雞肉。

台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘、台南市動物防疫保護處處長吳名彬、農糧署畜牧處長謝耀清、麻豆區長孔慶瑤等人也出席活動，大讚台南雞肉料理好吃。今日活動主辦單位也從餐費中提撥2萬元，捐贈家扶基金會助公益。

台南市養雞協會理事長廖宏謀表示，夏天天氣熱，民眾吃肉意願降低，銷售減少兩成，國內雞價從今年初以來一路下滑，1台斤掉了10元，雞隻批發價目前每台斤約在35到38元間，因此要呼籲民眾多購買台南優質的雞肉產品。

廖宏謀說，台南市目前飼養有色雞約1200萬隻，家禽產值高居全國第三大，以下營養雞場數量最多。台南市雞隻育種技術、飼料調配及飼養環境的提升下，生產品質大幅提高，也不會施打生產激素，雞肉經合格屠宰品質有保障，民眾可安心食用，不用捨近求遠購買國外進口冷凍雞肉。

26日的辦桌由下營田媽媽餐廳掌廚，賜喜冷盤（油雞、椒麻雞皮蛋、越光米雞香鬆壽司、泡菜炒雞球）、芋香雞翅時雨煮、柚香雞肉手捲、麻油雞米糕、人參燉雞、桑椹醋鮮蝦、炸雞桶、焦糖雞蛋布丁等10道菜讓現場民眾吃的好滿足。

(中時 )