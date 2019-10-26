海峽杯工業設計大賽，全球上百所大學學生報名參與。

2019年福建省海峽杯工業設計（晉江）大賽日前順利完成作品徵集、評選工作，10月23—24日在泉州晉江市進行作品終評及頒獎活動。本屆大賽參賽作品超過1萬件，台灣、香港的作品占1119件，另有美國、義大利、英國、韓國等25國家也提交作品。

11407件參賽作品中，高端裝備、智慧生活、服裝、鞋類等4個組別作品數量占比達65％ ，比2018年提升了8.9％，參賽作品與福建省製造業契合度更為密切。其中，高端裝備組、智慧生活組、服裝組、鞋類組參賽作品數量分別達1208件、3360件、1828件、1017件，值得一提的是，高端裝備組除作品數量有近1倍增長外，1208件作品有30％以實物參賽，更具落地性。

評審終審結果，高端裝備組的高精度陶泥3D印表機Smart pn-09s、智慧生活組的PlusBot手機外設機器人、服裝組的歸程、鞋類組的ZERO、綜合組的ori等5件作品獲得本屆金獎。張曉輝、王強、張建廷創作的PlusBot手機外設機器人，又被評為大賽特別獎。

(中時 )