西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲（右四）致詞爆料說，七崁武術傳承的發想起源其實是20年前韓國瑜的提議。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右五）致詞表示感佩文化傳承者的付出，話鋒一轉說，也很感動西螺女婿韓國瑜讓很多人開始在內心產生國家認同感。（周麗蘭攝）

振興社傳統開香儀式，以兵器「丈二」扛著謝籃上香。（周麗蘭攝）

七崁武術的兵器之一，早年用途是用於保衛家園。（周麗蘭攝）

七崁武術兵器雙刀。（周麗蘭攝）

一年一度西螺七崁武術嘉年華活動26日舉行，這項活動已延續近20年，主辦單位西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲指出，這個活動的源頭發想者是韓國瑜。

26日西螺七崁武術嘉年華在西螺大橋旁舉行，縣長張麗善親自到場表示感佩文化傳承者的付出，話鋒一轉說，她也很感動西螺女婿韓國瑜讓很多人開始在內心產生國家認同感，感謝台灣這塊土地上很多人開疆闢土，讓台灣人有安和樂利的社會。

李明哲致詞時說，每年都會舉辦一次武術表演，這麼做是為了傳承地方文化，講一個秘密，20年前有一個不太有頭髮的人回來西螺，找了推拿師傅、武館師傅去西螺農工開一場座談會，希望發展七崁武術，後續工作由他跟師傅們努力延續了20年，那個人叫韓國瑜。

李明哲說，韓可說真是很有眼光， 在場很多人20年前都參與過那一場武術傳承會議， 今天的活動就是這樣延續來的，很高興擔起使命，讓七崁武術繼續發揚。

下午舉行開幕式之後，三大流派振興社、勤習堂、武野館師傅們齊聚一堂切磋，今年有不少年輕的傳習者上台展示套路。

西螺七崁武術老師傅近年凋零者多，今年又有兩名壽終，每年舉辦的武術嘉年華（前身是武術大會師），是師傅們期待相聚一堂的活動。

(中時 )