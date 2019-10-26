通霄電廠彩繪煙囪拉倒（張麥斯提供）

台灣電力公司通霄發電廠配合老舊機組汰換，近期開始拆除3根商轉近36年的彩繪大煙囪，26日下午5點50分拉倒畫有飛牛、高約120公尺的綠色彩繪煙囪，倒下瞬間轟然巨響、煙塵四散，不少民眾保持安全距離，陪著彩繪煙囪走入歷史，直喊「不捨！」。

拉倒時間一到，民眾聚集安全範圍，目送畫有通霄知名農場意象「飛牛」的彩繪煙囪倒下，只見影片中，煙囪倒下過程約花費10秒時間，倒地瞬間「砰！」一聲巨響，伴隨揚塵，附近轎車受到劇烈震動，頻頻發出警報聲，還有民眾被聲音和震動嚇到，以為發生地震了，知道是彩繪煙囪倒下後，心中充滿感傷。

通霄發電廠日前說明，拆除老舊煙囪汰換新機組，總裝置容量將從約180萬瓩提升至約280萬瓩，3根拆除的煙囪分別為1、2、3號機組，因應用電缺口延至2017年正式除役，取代舊發電機組的新機組已完工商轉，以天然氣為燃料，汙染低、效能佳，新煙囪高度降為80公尺。

(中時 )