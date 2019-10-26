還在煩惱不知道怎麼把心儀對象收進自己口袋？有「國師」稱號的星座專家唐綺陽老師，教你如何生擒12星座男人，看完保證能無往不利，成為戀愛界的漁夫。

開創星座：

巨蟹座：重視家庭又孝順，家人朋友認可就對了。想要得到巨蟹男人的認可，必須先抓牢他身旁的親友，只要親友認可了，你就成功了。

魔羯座：覺得認真的女人最美，成熟大氣，做事幹練。喜歡和他類型相近的人，可以應對進退的人。

天秤座：顏值高又明事理，人人稱讚卻只愛我一人。佔有慾很強的天秤，可以對別人都很好，但自己的對象不可以，只能對他一個人好。

牡羊座：身材好有強眼外表，加上能獨立私下又溫柔的對象，最能活捉牡羊座。

固定星座：

金牛座：外貌、品味都要夠優，但又要能保有女孩氣息，越單純越好。

獅子座：眾人驚豔之女最有魅力，但要知道崇拜我。但獅子座又想要壓得住對方，所以不見得對方會比他優秀。

天蠍座：天使臉孔、個性包容，會照顧人又包容對方的人。

水瓶座：敢挑戰傳統、與眾不同，又要會聊天可以聊不完成為永遠的朋友。

變動星座：

射手座：個性獨特、獨立自主，又不過分干預他的人另一半最能吸引到他。

雙魚座：個性單純善良，又很了解自己，甚至能給他溫暖、鼓勵他的另一半最能讓他上心。

處女座：不論裝扮、舉止、個性都能符合他心中標準，不過如果有天標準改變了，那就會變了。

雙子：長相不是絕對，聰明幽默相處愉快最重要。

唐綺陽 如何生擒12星座男人？！弱點、喜好一次搞懂！

(中時電子報)