電影鬼才劉家昌預測韓國瑜會有800萬左右的選票，永齡基金會執行長劉宥彤則嗆說如果有640萬票以上就請100萬元雞排，韓國瑜辦公發言人、新北市議員葉元之則回應，謝謝催票！

電影鬼才劉家昌日前在臉書痛批一群不愛中華民國的騙子，享盡中華民國的榮華富貴卻不認同中華民國，還想繼續執政．台灣人不是傻子，不會再上當了。

劉家昌透露，韓國瑜一句話打動了他，就是過去打混的政黨和放客通通要下台，所以他認同，也要把台灣人們的憨厚善良和太平的日子找回來。

劉家昌也大膽預測，韓國瑜有800萬上下的選票，對手能有一半就算廟沒有白拜。

而永齡基金會執行長劉宥彤也在臉書點名嗆劉家昌，如果韓市長能有800萬票或正負20%，劉宥彤買100萬台幣的雞排！她也說100萬台幣那裹來？歡迎韓粉來嗆，駡越難聽越好，律師都準備好了！

依劉宥彤計算，800萬票或正負20%，也就是640萬到960萬票。換言之，只要韓國瑜能有640萬票，劉宥彤就要買100萬元的雞排請客！

對此，新北市議員同時也是韓國瑜辦公室發言人葉元之表示，感謝催票！

(中時電子報)