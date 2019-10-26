有「英國奧斯卡」之稱的「英國影藝學院電影獎」（BAFTA），今年將「英國學院大不列顛獎」中的世界娛樂貢獻獎（Albert R. Broccoli Britannia Award for Worldwide Contribution to Entertainment）頒給成龍，25日在美國比佛利山莊希爾頓酒店舉行，到場領獎的成龍表示：「感謝BAFTA讓我有機會跟這麼多優秀的同行一起領獎，也感謝馮迪索為我頒獎。」他說自己入行拍電影已經59年了，從還是個小孩子的時候，做到替身、武行、動作指導、演員、導演、監製，「這麼多年來我幾乎一直在拍動作喜劇，因為我喜歡看到觀眾們在影院裡哈哈大笑，觀眾看到驚險的動作片時會拍著手說great action。」

成龍（右2）、史提夫庫根（右）與喬登皮爾（左起）、製片諾曼李爾、編劇菲比沃勒布里奇等人一同領獎。（成龍集團提供）

BAFTA洛杉磯首席執行長Chantal Rickards說：「在成龍50多年的電影專業生涯中，因其創新的動作特技構思，加上武術與喜劇的融合，他的獨特風格已為全球家喻戶曉、專業推崇、且深受廣大影迷愛戴。經過多年的辛勤工作和孜孜不倦的為電影奉獻，從貧苦到富裕，成龍不斷提升自己的電影各項技術，最終贏得了全球聲譽和成功。」

成龍1980年代就想打入西方電影市場，直到1995年他拍攝了《紅番區》（Rumblein the Bronx），接著並以《尖峰時刻》(Rush Hour)系列在美國打出知名度。 2016年成龍獲美國影藝學院舉發奧斯卡榮譽獎表彰在電影界的成就和成功。

成龍（左）與泰隆艾格頓。（成龍集團提供）

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