金馬電影學院從2009年開辦以來，培養電影新銳不遺餘力，今年有13位歷屆學員挺進金馬獎入圍名單，包括以《熱帶雨》入圍最佳導演、原著劇本的陳哲藝；以《灼人秘密》入圍最佳導演、原著劇本的趙德胤；同時以《菠蘿蜜》、《還有一些樹》入圍最佳新導演、紀錄片的廖克發。

另以《戲棚》入圍最佳紀錄片的卓翔；以《返校》入圍最佳改編劇本的傅凱羚；以《狂徒》入圍最佳攝影的陳克勤；而黃瑋納擔任攝影的《老人與狗》、潘駿春擔任攝影的《紅棗薏米花生》也入圍最佳劇情短片。梁銘佳擔任攝影的《叔．叔》；詹嘉文擔任攝影的《聖人大盜》、《江湖無難事》；以及梁秀紅、陳定寧擔任編劇、張宇翰擔任攝影的《樂園》，其作品皆在入圍片單中頭角崢嶸。

第十一屆台北金馬電影學院於26日正式開學，來自各地的14位學員齊聚台北，將展開為期一個月的課程，並完成2部短片，今年導師邀請曾以《神奇洗衣機》獲得金馬獎最佳劇情短片的導演李芸嬋、曾以《騷人》獲選金馬奇幻影展開幕片的導演陳映蓉擔任，侯彥西和葉慈毓擔綱指定演員，並以二度合作的鏡文學推薦、導師指定的兩篇小說《寄居》、《四十度的夏天》為藍本進行改編。

本屆學員競爭激烈，資歷相當精彩。就連以《誰先愛上他的》入圍上屆金馬獎最佳新導演的許智彥，首部劇情長片《時下暴力》就入選2014金馬影展的廖哲毅都來報名；而剛以《老人與狗》、《紅棗薏米花生》入圍本屆金馬獎最佳劇情短片的陳瀚恩、朱凱濙，也赫然在列。

在開幕式上，金馬電影學院院長侯孝賢歡迎學員，並強調真實的重要性，要學會從日常生活中觀察、體會，更舉例提到自己喜歡搭公車、捷運來觀察人的個性、行為，最後提醒學員要對人有感覺，學務長廖慶松也呼應侯導的話，提醒學員在初稿劇本中，角色的真實性還需要多加琢磨體會，讓角色更立體。

(中時 )