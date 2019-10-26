中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今（26）日盛大展開，活動今年邁入第22個年頭，參觀人次上看20萬。（中研院提供／李侑珊傳真）

中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今（26）日盛大展開，活動今年邁入第22個年頭，參觀人次上看20萬。（中研院提供／李侑珊傳真）

中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今（26）日盛大展開，活動今年邁入第22個年頭，參觀人次上看20萬，再次刷新歷年紀錄，更有民眾遠從高雄而來，活動現場擠滿參觀人潮，相當熱鬧。

中研院院長廖俊智也走訪院區、參觀「黑洞主題特展」。他表示，今年中研院與全球連線，公布人類史上第一張黑洞影像，本次特別加開黑洞主題特展，希望激起更多民眾對科學的興趣。

中研院表示，今年除了神秘的黑洞特展之外，院內各個研究所及中心、展覽館策劃超過300場的展示、演講或實作內容，本院實驗室、儀器設備等專業設施也都敞開大門。例如基因體研究中心開放參觀「超高速新藥篩選實驗室」，這是亞洲第一部超高速篩檢儀器，利用機械手臂取代人工篩選，一日內就能完成百萬種藥物試驗。

2019年是天文史上關鍵的一年，中研院提到，所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計畫」，成功取得人類史上第一張黑洞影像。今年院區開放邀請EHT成員──本院天文及天文物理研究所賀曾樸院士、陳明堂研究員分享觀測歷程，解密人類史上「前所未見的黑洞現形記」。

中研院院士賀曾樸與研究員陳明堂指出，「事件視界望遠鏡合作計畫」(The EHT Collaboration)日前榮獲有科學界奧斯卡之稱的「基礎物理突破獎」，347 位成員中，中研院天文及天文物理研究所人員就佔了53名，臺灣團隊能夠得到國際肯定的主要原因，由本院天文所主導建置的「格陵蘭望遠鏡」功不可沒。

主題演講「前所未見的黑洞現形記」現場也湧進超過800人，座無虛席，許多民眾席地而坐聆聽；甚至也另闢學術活動中心直播場地，總計超過1500人，打破院區開放歷年來主題演講的人數紀錄。

中研院提到，本次黑洞主題展於人文社會科學館展出，沿著入口處階梯拾級而上，偌大的黑洞照片映入眼簾，吸引許多民眾爭相拍照。展覽特別與臺北市立天文館合作，設置一系列互動裝置。前往導覽區，欣賞黑洞故事影片，搞懂「事件視界望遠鏡」。戴上 VR 眼鏡，可以身歷其境黑洞的神祕魔幻。還有黑洞動態浮空投影、ALMA 創意照相亭、星際攝影棚、利用重力波偵測黑洞等，一系列寓教於樂的互動裝置，現場民眾宛如進行一場宇宙大冒險。

呼應今年活動新增的黑洞特展，中研院今年集章兌獎紀念品準備2500份的黑洞玻璃杯，將院區開放主視覺與黑洞意象融入設計中，讓民眾直呼「太美了！」不到1小時即全數兌換完畢。

「埋葬蟲」、「神奇寶貝魩仔魚」、「綠島水行俠」是什麼？開箱螞蟻窩，進入螞蟻的微觀世界！中研院生物多樣性研究中心展示各式新奇的生物研究，許多父母也年年帶孩子參觀。而走進台灣考古館，還可發掘模擬土層，讓孩子化身考古學家，探索史前文化。

(旺報 )