羅浚濱／竹市報導
新竹市政府26日晚上在舊城區封街舉辦「2019萬聖節大遊行-動物搗蛋趴」，以「動物」大遊行變裝主題，不只州廳變身動物叢林，市長林智堅也變身「胡迪警長」登場，與熊抱哥、抱抱龍、鴨仔與兔子動物好朋友們結伴遊行，迎接新竹動物園年底全新開園。
今年萬聖節大遊行隊伍浩浩蕩蕩前往府前廣場、城隍廟、東門圓環、護城河等舊城經典景點「搗蛋」，民眾不分年齡和國籍，裝扮成各式各樣的主題動物爭奇鬥艷，相當熱鬧。
市府為配合主題，特別邀請狂人工作室製作動物行動裝置藝術，沿途還有扯鈴和舞蹈等動物特技秀、光藝術團隊Luxy Boyz與高空藝術團帶來的高空特技表演，現場準備5000個南瓜提燈，不到1小時就全數發光。
市長林智堅表示，全台歷史最悠久的新竹動物園整修後，將在12月28日隆重開幕，趁動物們上班前在舊城區來場「動物狂歡搗蛋派對」，能讓民眾體驗不同的城市氛圍！
(中時 )
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