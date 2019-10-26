彰化縣議員張瀚天(右)變身瀚天超人和小朋友們一起同樂，提前歡度萬聖節。（張瀚天服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員張瀚天(左)變身瀚天超人和小朋友們一起同樂，提前歡度萬聖節。（張瀚天服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

張瀚天樂當孩子王

彰化縣第二選區立委參選人、國民黨籍縣議員張瀚天在萬聖節前夕，一連舉辦5場「瀚我一起童樂會，搗蛋萬聖派對營」的闖關及掃街遊行活動，26日下午在花壇圖書館藝文廳舉行，吸引大批民眾參與，不少小朋友有備而來，扮成吸血鬼、小南瓜，張瀚天也變身「瀚天超人」，成了派對孩子王，與小朋友同樂。

越近萬聖節，搗蛋越熱鬧！不需要電話亭，張瀚天穿上超人上衣、紅色披風，直接變身成瀚天超人現身，讓小朋友們驚呼連連，不斷興奮大喊，超人來了、超人來了！對於派對闖關通關密語「瀚天超人」，都能毫不遲疑、立即答出。

闖關活動中，由小朋友先繪製自己的專屬萬聖節頭框，大家都埋頭發揮創意，專注畫出各式各樣的南瓜頭框；接著再戴上頭框、依搗蛋地圖，按圖索驥去闖關，在黑暗密室中尋找彩蛋和消滅鬼怪，讓小朋友感到超新奇刺激又有趣，也有小朋友被「蜘蛛人」嚇哭了。

張瀚天表示，萬聖節儼然成為兒童節一般，許多小朋友都最期待，以便裝的各種搞怪造型出現，大家比一比，誰裝扮得最酷炫、搞怪；雖然苦了大人，要絞盡腦汁幫小朋友DIY造型，但也成為親子間的樂趣。

張瀚天說，考量部分住在較偏鄉的小朋友，較無機會參與類似萬聖節派對活動，決定採取快閃方式，一連2周周末，舉辦5場萬聖節闖關活動，活動一場比一場熱鬧，參與人數創新高。

萬聖節派對活動壓軸，是在30日周三晚間6時，張瀚天將再以不同的裝扮現身，和搞怪青年軍到精誠夜市掃街、遊行與民眾同樂，當晚以特殊裝扮的小朋友陪同踩街遊行的，還可以獲得神秘小禮物。

(中時 )