邱志宇演出同志話題電影《我的靈魂是愛做的》入選本屆金馬新演員獎，26日他和片中閨蜜薛仕凌、導演陳敏郎一同重返同志大遊行，邱解釋去年同一時間，劇組就藉同志大遊行取景，說起來電影也算是見證台灣同婚合法通過，扣著同婚議題與時俱進。

去年邱志宇跟薛仕凌在遊行中邊走邊拍4個小時，陳敏郎表示在人群中拍攝非常不容易也很辛苦，要閃避人群還得注意收音問題，而今年大夥不是因為工作而來，心情完全不一樣，當中邱被問到在炎熱的天氣中，何不隨著隊伍解放好身材？他自稱不是同志天菜，身材也不夠好，經紀人則透露：「要看好身材就看電影，有全裸的戲。」稱拍攝現場0保護措施，連遮第三點的「寶貝套」襪套都沒用上。

薛仕凌因該片跟邱志宇成為好友，薛說：「我現在跟邱志宇蠻熟的，我家沒電視，很後來才知道他入圍（金馬獎），很開心，有傳簡訊給他，他也在演藝圈耕耘很久了。」另團隊也在遊行期間碰到同志片《滿月酒》的導演鄭伯昱，現場大家也一起合照。

大夥在遊行現場巧遇鄭伯昱導演（中）。（海鵬提供）

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