胡宇威26日出席頂級護髮品活動，分享最近正與葉星辰拍攝新戲《王牌辯護人》，劇中大量又艱深的專業法律條文讓他吃足苦頭，拍攝法庭戲份，一開口就是4、5行落落長的台詞，講到最後嘴巴都乾了，某天還意外驚見自己長出一大片白髮，讓他憂心忡忡。

他剛拍攝1個月，第一次在螢幕飾演律師，坦言以前抗拒不敢接律師角色是因為要背很多法條，知道自己不擅長因此婉拒。這次會接演原因？他笑稱「可能『鬼上身』吧」，他還常反問自己「我是怎麼了」，他說前期製作其實很趕，主要是劇本吸引人，會讓人想追下去，團隊也允諾開拍前劇本會全寫完，讓他有充裕時間準備，他光讀本就花10天。

他此次挑戰成熟角色，可能也和自己的年紀到了有關，「這部戲不是偶像劇，粉紅泡泡不多，不只是女生可以看，男生也可以看」。37歲的他，終身大事有進展？他機伶說：「現在要記的是劇本，不是年紀，目前只能關心劇本，沒法想終身大事。」笑言舉凡能促進記憶力的補腦聖品，如精油、香菜、銀杏等都積極嘗試，效果如何？他笑說「還不知道啊」。

胡宇威今天出席活動。Hair Rituel提供

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