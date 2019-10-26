李怡芸／台北報導

持續以人作為自己影像作品的主題，繼武術三部曲以傳統陣頭、武術文化為題，影像藝術家汪紹綱今年的鏡頭轉換到青少年身上，紀錄青春不確定性的生命狀態，也是對自我青春記憶的追溯與提問。

近期在台北谷公館推出《Deep Blue》 與 《Apple Green》兩件影像計畫創作，汪紹綱表示兩個作品互相關連卻又各自獨立，與一群17、18歲的高中學生一起以遊戲、回歸自然的狀態下，透過提問呈現年輕生命內在仍處於「不穩定性建構中」的樣貌，「在他們身上看見的是生命最根本的狀態」。

將影像的場景安排於山上水邊，汪紹綱說：「讓這些生活在都市的年輕人進入自然環境，會有著不同的身體感出現。」於海邊進行的《Deep Blue》，年輕學子看似在海灘、海水裡輕鬆地聊天，甚至汪紹綱時而把攝影機交給學生們拍攝，一方面給出題目如：嫉妒、最重要的人、傷害等，「自然地拉出了一些內心的情緒，描繪出對於自身的憤怒，缺乏等」，另一方面在海浪浮沉的危險感，某部分也呼應了青春，也讓年輕學子的問答帶著些錯落、零碎的情緒。

《Apple Green》則是帶著學子們往山林走，一邊感受著身體的疲累，一邊則是一路往上走的過程中，讓學生們玩類似占卜的天使卡牌，學子們詢問愛是什麼？未來是什麼？家庭甚至是墮胎等議題。汪紹綱在影片中使用了大量的窺視特寫鏡頭，放大年輕而青澀臉龐的情緒與肢體。

對汪紹綱而言，兩部作品觸及最重要的議題是年輕而懸而未決的生命，或許經常有不知怎麼參與社會，怎麼走向下一步的課題，「這個階段面對想像的世界與自我的價值觀，從各種建構中看到自己走下去的方向，或許沒有對錯，沒有答案，結論不會是肯定句，但生命會展現既脆弱又頑強的力量。」汪紹綱也從過程中強迫自己面對生命中不確定事物的情緒，也希望觀者透過影像，也挖掘出自身的情緒，並感受到生命的強韌。

(旺報 )