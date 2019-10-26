第8屆台海新聞攝影大賽26日上午在廈門舉辦頒獎典禮，《中國時報》資深攝影記者陳怡誠以「翻轉高雄」系列奪下最高獎項金浪獎，獎金3萬人民幣。這是台灣記者第5次拿下金浪獎；《聯合報》攝影記者陳柏亨則以「2018！震殤花蓮」拿下重大新聞類金獎。

簡稱台賽的台海新聞攝影大賽，今天上午在《廈門日報》讀者節上舉行。今年共評出49個獎項，金浪獎及金浪獎共6名，在26日舉行的頒獎儀式上，金獎得主可獲1萬元人民幣獎金。

第8屆台賽設有台海重大新聞類、台海經濟新聞類、台海人物新聞類、台海藝文新聞類、台海環保科技新聞類、台海生活民俗新聞類等6個賽事類別，共收到6690幅參賽作品。

「停了快十年沒參加任何比賽，去年，恰巧，九合一選舉去趟高雄，積累了一些東西後，決定參賽。在第八屆台賽截稿前一夜，完成報名作業。參賽者全是狠角色，得獎是巧合。」陳怡誠表示這是一段珍貴的經歷，也鼓勵更多人積極參賽，「參賽就有50％機會，讓外界來考評你一年的表現。」

“感謝台賽組委會，台賽是我的伯樂，也是我的福地。在我眼中，台賽是國內少見的評選公正、獎金豐厚的報導攝影賽事。還記得自己在前年曾獨攬一金一銀兩銅四個獎項，這充分說明台賽不像一些獎項會考慮平衡等因素，這與評委的整體水準高有關，也離不開組委會客觀公正的價值觀。”大陸攝影師田建明憑藉作品《烏鎮互聯網之“光”》斬獲第八屆台賽台海經濟新聞類金獎。

台賽由廈門日報社主辦，台海雜誌社承辦，台灣新聞攝影研究會、台灣中華攝影藝術交流協會協辦。創辦於2009年，是兩岸60多年來新聞攝影交流史上的首創，是海峽兩岸第一個定位台海地域的新聞攝影專業賽事，記錄了兩岸關係發展史，更開啟了兩岸新聞攝影交流的新平台。

第9屆台賽已啟動徵稿，具體投稿相關資訊可登錄台賽官網(http：／／thpp.xmnn.cn)查詢。

(中時 )