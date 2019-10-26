郭書瑤、范少勳、王彩樺今回到汐止濟德宮。公視提供

郭書瑤、范少勳、王彩樺今幫戲造勢。公視提供

公視總經理曹文傑及郭書瑤、范少勳、王彩華、濟德宮主委。公視提供

《通靈少女2》演員郭書瑤（瑤瑤）、范少勳、王彩樺26日回到拍攝場景汐止濟德宮，參加公視舉辦的擲筊比賽與民眾同樂。戲播出4集，口碑及收視不如預期，瑤瑤飾演的「謝雅真」常臭著臉，網友酸說「通靈少女」怎麼變「厭世少女」，范少勳被附身角色個性也不夠鮮明，瑤瑤說：「我不是故意要做出那些表情，會這樣感覺的人沒有體會謝雅真的苦。」

瑤瑤解釋，「謝雅真只是高中生，戀愛才萌芽就沒了，又有信徒追著問事，問索非亞（謝雅真的角色原型）就知道，其實在人世間就很痛苦了，那不是不想幫忙，有時真的是心有餘力不足，很無奈。我們只能照劇本走，能理解的就能理解，我也明白網友不是要故意去說那些話」。

當了2季仙姑，讓她體會到「最苦難的時候還願意伸出手幫助別人，自己就會獲得很多，而人的苦難讓自己變強大之外，也能感同身受別人的苦，受苦過程中一定要突破，她希望大家一定要看下去」。

第4集中，問事的雙妻命苦主最後靠娶「鬼新娘」化解，劇情鋪陳突兀，瑤瑤在直播中有回應此題，她今天拿自己的媽媽做例子：「這段劇情可以看到父母對孩子的執著，我媽也是，希望有人照顧我，我就告訴她，不是每個人結了婚會走一輩子，妳不用擔心我有沒有另一半，但我絕對會把自己照顧好。」

外傳她與演員男友以綸已情變，她今避談，「其實我有雙夫命啦」，接著轉頭問范少勳和王彩樺：「為什麼沒有雙夫命呢？不公平耶。」

3人在宮廟祈求，王彩樺詢問媽祖「我會再變得更漂亮嗎？」一擲筊馬上獲得媽祖的聖筊，現場歡聲雷動，范少勳因錄製公視實境節目《阮三个》胖了一圈，詢問媽祖在金馬獎頒獎典禮前，他2周內能瘦嗎？結果得到蓋筊（兩面都朝下），他打趣表示「我會持續努力運動的」，更表示每次長肉都先長在下巴，讓他很困擾。

瑤瑤無厘頭問「媽祖今天快樂嗎」，擲第2次才給了聖筊。她表示「回到拍攝場景很開心，當了2季的仙姑，這裡就像家一樣，那些曾經在這裡問事的各種狀況歷歷在目」。

明（27日）將播出第5集，由方宥心客串演出的律師，為一名加害者的角色，由於無法原諒自己的過錯，來濟德宮找小真通靈，希望可以與受害者對話，不料受害者竟也是小真熟識的人，這讓小真沒有辦法以一般案件的心情來處理，內心十分煎熬。而詹曉彤（温貞菱飾）在學校突然被學長們抓去通靈，究竟這位「新仙姑」會對瑤瑤構成怎樣的威脅。《通靈少女2》每周日晚間9點於HBO 、HBO HD頻道及公視、公視+播出。

(中時 )