林姓男子懷疑吳姓妻子出軌，竟持鋁製球棒朝她頭部猛敲，吳婦逃出家門求援，林男還緊追在後高喊：「要打死你！」，救護人員緊急到場將傷痕累累、滿臉血的吳婦送醫才撿回一命，桃檢認為吳猛打頭等致命部位，依殺人未遂罪嫌起訴。

54歲的林姓男子（在押）和越南籍的吳姓妻子結褵逾20年，卻不學無術、成日酗酒，全靠妻子在外打拼拉拔2名子女長大，女兒不堪父親言語暴力，成年後也離家，吳婦不忍心，仍和丈夫生活在同一個屋簷下。

孰料疑神疑鬼的林男認為妻子紅杏出牆，8月30日晚間8點半吳婦下班返家，林男見妻子踏進家門，就持鋁棒朝她一陣猛打，吳婦閃避不及，當場頭破血流，連忙從公寓5樓往下逃，林男一路追趕，還不斷高喊：「要打死你！」，鄰居聞聲幫忙報警，警方到場逮捕渾身酒味的林男，並緊急將浴血的吳婦送醫急救，才撿回一命。

吳婦被打到傷痕累累，不但頭部裂開15公分，額頭、手臂、背部和腰部也都多處擦挫傷、血腫，在醫院躺了近1個月，林男坦承懷疑妻子讓他戴綠帽才痛下毒手，吳婦也證稱一到家就被爆打，幾度開門逃跑還被拉回家痛毆，女兒也透露「父親很恐怖、整天疑神疑鬼」，桃檢認為，林男近距離持續攻擊頭部，導致吳婦傷勢都集中在頭部，案發時更大量出血，依殺人未遂罪嫌起訴林男。

(中時 )