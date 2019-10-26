行政院副院長陳其邁26日在參加「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」，呼籲大家支持蔡英文總統，否則要是這次選輸了，就像他這次高雄市選舉沒顧好，很多支持者很後悔。（盧金足攝）

高雄市長韓國瑜請假「出征」，展開總統參選行程，行政院副院長陳其邁26日在參加「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」時，酸諷韓國瑜現在高雄市很難找到他，要登個尋人啟事，「市長在那裡？」所以有人虧他是「假日市長」，因為他周六日都要回高雄的家，服務的電話接不完，他拜託大家要出來投票，不然鋼鐵韓粉投票率都9成，不要因事情太多，忘了去投票。

韓國瑜與陳其邁在高雄市長選舉之後，戰火繼續延燒，陳其邁批韓國瑜提出補助大學生出國遊學，他自己是「資料控」，馬上核算若要政府補助，每年至少要花4000多億元預算，4年就要1兆多元，韓國瑜還說要在高山上設升旗台，何不讓韓粉將國旗穿全身，呼籲韓國瑜不要天天想些有的沒的。

陳其邁也指韓國瑜當選市長後，很多高雄人都在等美國影星、前加州州長阿諾來高雄，後來又在等愛情摩天輪、賽馬場，還有太平島挖石油，現在韓國瑜參選總統，不要聽他說什麼，要等他寫下來白紙黑字再說。

陳其邁強調，去年高雄市長選舉後，碰到人都會被問高雄市是怎麼了？選總統是何等重要的事情，牽涉到台灣主權、經濟發展，世世代代居住在這裡摯愛的台灣，拜託大家要出來投票給民進黨，不然鋼鐵韓粉投票率都9成，不要因事情太多，忘了去投票。

他呼籲大家支持蔡英文總統，否則要是這次選輸了，就像他這次高雄市長選舉沒顧好，很多支持者很後悔，台灣人出國可能會被問「你們台灣怎麼了？」我們都會臉上無光，剩70幾天要投票，這是歷史關鍵的時刻，大家要守護台灣守護民主。

(中時 )