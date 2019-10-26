立委江啟臣（左三）、市議員謝龍介（左二）及知名政治評論家黃暐瀚（右二）3人，今晚改用唱的不用講的。（陳淑娥攝）

台中市豐原樂天宮今晚很熱鬧！型男立委江啟臣、台語男神議員謝龍介及知名政治評論家黃暐瀚，晚上7時在廟口同台飆歌直播，與大豐原民眾近距離同歡，江啓臣將開嗓獻唱「我不知我愛你」、「無言花」歌曲，並介紹在地美食小吃，讓全台民眾進一步認識豐原。

17直播今晚移師台中豐原樂天宮，謝龍介除了在25日與黃暐瀚直播時宣傳，也在自己臉書預告調查，詢問網友想聽的歌單，獲得粉絲熱烈上網留言，晚上現場更吸引近千名觀眾湧入。

擔任神秘嘉賓江啟臣也將開嗓獻唱「我不知我愛你」、「無言花」歌曲，並且和現場民眾合唱「追追追」及「愛你一萬年」等耳熟能詳歌曲，與廣大台中市民近距離同歡飆歌。

江啓臣指出，由於好朋友謝龍介議員與黃暐瀚都在17直播主持節目，非常感謝他們選擇豐原來作為台中第一次直播地點，17直播相對是比較年輕族群在收看的直播平台，期盼藉此能夠讓更多年輕朋友能認識自己。

除外，因為兩位主持人都非常出名，連大里太平的立法委員候選人莊子富都特地趕到現場來朝聖，因此今晚活動人潮絕對會爆滿。

江啓臣說，今晚節目非常輕鬆活潑，用「唱」的不是「講」的，要讓市民朋友知道大家除了平常很會講外，唱的功力也是不遑多讓，節目上除了跟市民朋友歡唱同樂外，也會介紹在地特色美食，希望大家看過直播後能多多來豐原觀光，用實際行動促進國內的消費與經濟發展。

(中時 )