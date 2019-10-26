李玟（CoCo）推出電音舞曲新歌〈Fancy〉，日前邀來YouTuber「這群人」的展榮、展瑞及胖球、魚乾、又仁一同拍攝MV，CoCo在拍攝當天連續跳15小時，每個鏡頭是一鏡到底的跳完，相當敬業，她還連換5套造型，其中她穿著高衩泳衣、披著外套，大秀美胸及修長美腿，姣好身材展露無遺。

今年44歲的她，出道以來總是靠著持之以恆的運動及對自己要求甚高的毅力，保持著魔鬼身材，這次為求MV拍攝好效果，她拍攝當天只吃了2根香蕉、4顆茶葉蛋，維持體力。

而CoCo在MV呈現「Fancy達人秀」，她先前剛結束大陸達人秀型態節目《巔峰之夜》評審之職，再次回鍋擔任評審一角，展榮、瑞展把CoCo逗到頻頻笑場，兩人還在空檔要CoCo教他們講廣東話的髒話，CoCo笑說：「本來當評審應該要嚴肅的，但他們倆個實在太可愛了，他們真的很有戲、很有趣及搞笑，那種自信及態度，絕對是Fancy的代表。」

展榮也認為CoCo的眼睛非常Fancy，展瑞則脫口而出說：「臀部！」並提到「印象中CoCo是很性感的人，但很少有人像CoCo的屁股這麼有態度，不過我基於尊重不敢亂看就是。」

(中時 )