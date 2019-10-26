藝人謝祖武被誤當律師主持人謝震武，遭到韓粉出征臉書撻伐，起因為謝震武忍不住在節目上爆氣講了韓國瑜10分鐘，惹得韓粉直奔臉書網路出征，沒想到意外找錯人找成謝祖武。對此謝祖武也開直播表示，不介意他也可以和謝震武「面對面」。

謝祖武直播

謝祖武今（26）晚開直播回應此事，他表示自己很少用網路，但由於最近的事情覺得應該給大眾一個說法，於是他整理了大家的問題，一次性回答給大家，他表示他一點都不介意，剛開始不太了解這件事，自己和謝震武也是多年好友，甚至幽默回應「我爸昨天託夢給我，他不贊成我去改名，所以這個建議我就暫時不去做」，也有人建議應該要和謝震武同台一下，他表示他不介意「面對面」，雖然節目屬性和他平常上的節目不太一樣，但他說大家想看他也願意帶給大家一點效果，兩人甚至還在同公司工作過，不會尷尬。

謝震武爆氣批評韓國瑜10分鐘，韓粉出征卻跑到謝祖武臉書。（合成圖／本報資料照）

至於正牌主角謝震武，也在先前開了直播無奈表示：「不要再去騷擾那無緣的兄弟了」。而謝祖武也從早餐店拿了一張正字標記的紙板，幽默用照片回應自己是正牌謝祖武。

(中時電子報)