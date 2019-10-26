首次推出的《海墘營爭霸戰》文史實境遊戲，讓玩家在遊戲中認識下營文史。（劉秀芬攝）

首次推出的《海墘營爭霸戰》文史實境遊戲，讓玩家在遊戲中認識下營文史。（劉秀芬攝）

台南下營區公所與海墘營文化藝術基金會共同舉辦社區營造成果展，26至27日於東興國小熱鬧登場，展示下營特色的稻草藝術編織、下營香繪本、社區相簿，最特別是海墘營文化藝術基金會並和實境遊戲知名玩家羅士哲合作設計出《海墘營爭霸戰》文史實境遊戲，大小朋友玩到欲罷不能。

下營區區長姜家彬表示，下營區近幾年在社區營造上不遺餘力，今年參與台南市政府文化局社區營造補助計畫提案，提出「稻藝、美學、新生活」計畫，讓社區居民利用廢棄稻草、稻桿等作材料，學習創作稻草藝術編織工藝品，並融入區域特色，以稻藝做出社區意象，編織出對故鄉共有的記憶。

這次成果展每件作品都栩栩如生又逗趣，其中最讓人眼睛一亮的就是昂首佇立在會場的兩隻巨大稻草鵝，這是賀建社區發展協會透過今年計畫所修復的社區作品，大鵝外型高大亮眼又不失鄉村質樸的味道，讓活動會場更添熱鬧喜氣。

首次推出的《海墘營爭霸戰》文史實境遊戲，親子玩家透過手機APP，走入下營市街前往各站闖關，在遊戲中認識下營六大姓和其家廟的歷史和下營景點，讓玩家在遊戲中認識下營文史。

(中時 )