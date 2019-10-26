松山機場傍晚不平靜！傍晚三重廟會煙火與圓山花博的火光，兩度干擾松機航班起降，台北國際航空站指出，事件共影響20航班。

台北國際航空站主任徐乃新指出，傍晚5時36分與6時28分，因三重廟會施放煙火以及圓山花博疑似不明人士施放煙火或信號彈，煙霧干擾機師視線，影響9航班起降，共1000多名旅客受影響，詳細情況由警方調查中。

(中時 )