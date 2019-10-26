松山機場外兩度遭放煙火干擾 9航班共千名旅客受影響 20:292019/10/26 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松山機場 (圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 松山機場傍晚不平靜！傍晚三重廟會煙火與圓山花博的火光，兩度干擾松機航班起降，台北國際航空站指出，事件共影響20航班。 台北國際航空站主任徐乃新指出，傍晚5時36分與6時28分，因三重廟會施放煙火以及圓山花博疑似不明人士施放煙火或信號彈，煙霧干擾機師視線，影響9航班起降，共1000多名旅客受影響，詳細情況由警方調查中。 (中時 ) #航班 #煙火 #松山機場 #花博 也許您會感興趣 推薦閱讀 101煙火 還缺3千萬贊助 04:102019/10/24 財經要聞 農情萬聖同樂慶 10／26-27相約花博農民市集 04:102019/10/25 產業特刊 花博竹跡館上漆維護 葫蘆墩公園拍照新景點 11:002019/10/25 生活 生活熱門新聞 無線充電很實用？ 網曝致命缺點 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 劉宥彤賭雞排 專家酸：一萬八千份不夠 - 生活 黑道放話「40個兄弟等你」 館長開直播：台中沒王法？ - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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