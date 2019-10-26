美國總統川普今天矛頭指向蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook），推文抱怨iPhone手機移除Home鍵功能。

他今天推文說：「致提姆（庫克名）：iPhone上那顆按鈕比滑動螢幕要好太多了！」

法新社報導，川普2017年3月從Android手機換到iPhone，而蘋果在同年發表的高階版iPhone移除了實體Home鍵。

這項轉變似乎成了川普發洩怒火的箭靶，而不是蘋果9月推出的最新機iPhone 11。

這並非川普第一次挑剔這家科技巨擘的設計。

他2013年9月曾推文說：「我真不敢相信蘋果竟沒推出較大螢幕的iPhone。三星一直在偷他們的生意。（蘋果共同創辦人）賈伯斯（Steve Jobs）氣到從墳墓跳出來。」

川普今年3月曾口誤叫庫克為「提姆蘋果」（Tim Apple），但後來稱這是故意的，是為了「省時間」。

(中央社)