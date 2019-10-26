中華職棒Lamigo桃猿的告別賽今（26）日在桃園棒球場舉行，在2萬810名滿場球迷入場送別下，桃猿隊自家球員分為Lamigo桃猿與La new熊交手，Lamigo桃猿隊靠著陳晨威2分砲超前比數，終場桃猿隊3比1打敗La new熊隊。

2011年La new熊從高雄遷至桃園並改名Lamigo桃猿隊，目前猿隊陣中打過熊隊只剩林泓育、鍾承祐、詹智堯與林智平4人，他們在告別賽都在La new熊隊，詹智堯、林智平是先發第1、2棒。

林智平表示，再度穿上La new球衣想到以前，有莫忘初衷的感覺，剛進球迷熱情很強，很多東西都要學習，慢慢都變成經驗。詹智堯回憶，以前在休息室都會跟隊友一起數球迷，那時工作人員比球迷多，現在的球員要珍惜環境。

猿隊球團16年隊史中，總教練洪一中當了14年又半個球季總教練，拿到台灣職棒最多的886勝，他說，勝場數、總冠軍數都在Lamigo離開而成為歷史，樂天接手後一切從零開始，明年如果不再當總教練，他會去基層教球、當電視台球評。

昨天比賽1局下，Lamigo林立率先打出陽春砲，先馳得點；4局上，La new林智平打安打，郭嚴文二壘安打，幫助La new追平比數。5局下，桃猿隊劉時豪敲出三壘安打，陳晨威轟出2分炮，猿隊以3比1領先La new熊至終場。

(中時電子報)