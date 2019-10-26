主演偶像劇《遺失的1/2》男主角陳璽安今舉辦溫馨粉絲見面會，超級好友風田特地驚喜現身，2人一搭一唱，拋棄偶像包袱，表現搞笑，讓第一次見到陳璽安真實一面的粉絲，驚呼「破功了！破功了！原來心目中的白馬王子私底下那麼可愛」。

陳璽安生日會照。（圖／陳璽安Anson Fans Club、畢獅國際娛樂提供）

陳璽安首次展現歌喉，一連表演5首歌曲，讓粉絲大飽耳福，雖然過程中有些緊張，還有進步空間，但誠懇的表現獲得嘉許，現場也與海外粉絲連線互動，活動特別邀請風田擔任主持人。聊起淵源，原來2人在一場活動認識後結為好友，時常一同出席活動，這次風田力挺，因中文不是很標準，意外製造許多「笑」果，2人也期盼未來有戲劇上的合作。

陳璽安慶生。（圖／陳璽安Anson Fans Club、畢獅國際娛樂提供）

陳璽安拍完《遺失的1/2》到現在，粉絲人數急速攀升，為答謝粉絲支持，開場以《遺失的1/2》片頭曲〈Better fly〉揭開序幕，沒想到一看到台下粉絲比預期的多，一時緊張起來，沒唱幾句就破音，讓要求甚高的陳璽安非常沮喪，因為他練了很久，雖然破音，台下的粉絲一點都不介意，給予心目中的男神滿滿鼓勵，讓陳璽安很感動，承諾「希望下一次的聚會你們能夠再來，我一定會準備得更周全絕不破音，真的謝謝你們」。

接著與風田合作演唱〈說好不哭〉，向周杰倫致敬，2人互虧應該要轉戰唱片圈，陳璽安感性說：「很感謝這一路以來很多的貴人，回台灣後很幸運接到《遺失的1/2》，雖然拍攝過程中太入戲，導致有憂鬱傾向，但殺青後的美國之旅已放鬆許多，這次活動其實很緊張，很害怕沒有人，畢竟才剛起步，今天看到有那麼多人來很開心」，今年生日，陳璽安許願所有的朋友都健康平安，期許能有更多的作品呈現給大家。

陳璽安（左）與風田。（圖／陳璽安Anson Fans Club、畢獅國際娛樂提供）

陳璽安首次舉辦活動，不但有好友來助陣，連廠商也提供豐富獎項送給現場粉絲，包括福斯傳媒、法國貝貝、麥迪威(股)公司 / BRISTON、EAST 57客製化包包、美國品牌MDSUN，及ALLSAINTS贊助的帥氣服裝、火箭音樂餐廳提供場地，讓風田羨慕的說，「我的生日會可以跟你一起辦嗎？我的粉絲也要這些福利啦」。

(中時 )