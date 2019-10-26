中華職棒Lamigo桃猿隊今（26)日在桃園棒球場舉辦告別賽，吸引滿場球迷進場送別，比賽氣氛五味雜陳，有歡笑有淚水，全場藍色彩帶、紙片紛飛，宛如噴出藍色淚海，交織著滿懷不捨，球迷更是捨不得離開球場。

昨天進場球迷幾乎都穿著猿隊或熊隊的球衣，還有不少球迷高舉「永遠的lamigo」、「桃猿最強」等標語表達不捨，有男性球迷表示，現場氣氛很好，他被逼哭好幾次，因為從小看到大的球隊，現在卻是最後一場比賽。

當比賽結束，全場球迷丟出藍色彩帶，彷彿壯觀的藍色淚海，向桃猿隊正式說再見！就像許如芸唱的「你怎麼捨得讓我的淚流向海，付出的感情永遠找不回來……閉上了雙眼還看見和你的纏綿，眼角的淚水洗不去心中一遍一遍的誓言。」

告別賽結束後，La new董事長劉保佑與桃猿領隊劉玠廷、總教練洪一中、全體球員站在場中，一起牽手高舉向球迷鞠躬，感謝球迷長年支持，最後洪一中拿出手機對著看台球迷拍下難忘的畫面。

滅火器樂團也在場中獻唱，唱了4首歌曲包括「永遠的Lamigo」，這是滅火器樂團對Lamigo獻上最後的祝福；在滅火器樂團演唱之後，劉董與球員一起繞場做最後的巡禮，他們脫帽舉手揮別球迷。

「go go！Lamigo！」呼聲此起彼落，球迷的心也起伏難平。

(中時電子報)