網紅「館長」陳之漢，欲在台中市北屯區開設健身館，26日下午在臉書直播中指控，台中新館尚未裝潢完畢，疑有黑道向設計師放話，「做生意小心一點」、「帶少年仔天天上門」等語，他怒嗆國家沒法治？絕不向黑道低頭；警方接獲消息，主動介入了解，希望「館長」提供有利警方偵辦的事證。

「準備40、50個人少年仔上門！」若開店要「助生意興隆」，要他想清楚，陳之漢在臉書直播中向台中市政府、市警局喊話，他是正當生意人，相信台灣是法治國家，還要台中市長盧秀燕、立委為他作主，不怕威脅恐嚇，所有一切都按照法律走。

台中市警5分局偵查隊長關勝男表示，截至26日晚間8點，未接到「館長」陳之漢報案，至於「館長」臉書直播公開聲稱被恐嚇一事，警方已介入並主動了解，將調閱健身館附近路口監視器，查訪設計師或附近店家說法，也歡迎「館長」報案，並提供相關事證讓警方進一步掌握、偵辦。

(中時 )