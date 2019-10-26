張富美（左）從小就喜歡畫畫，一度立志要當畫家，出社會後熱衷買畫，透過公益拍賣或直接贊助藝術家，購得不少珍貴畫作。（高師大提供／袁庭堯高雄傳真）

國內知名人力仲介業董事長張富美從小熱衷繪畫，經常於公益拍賣場合購買繪畫或贊助藝術家，多年來累不少珍貴之作，26日於高師大116藝術中心展出60幅收藏的書法、油畫、水墨及版畫，將展覽取為名「心遊記」，希望義賣作品、傳遞善心，也將所得回饋社會或教育。

「心遊記」26日開幕，高師大校長吳連賞、副校長廖本煌、高雄市財政局長李樑堅、高都汽車董事長余榮輝、高師大高雄市校友會會長陳逸虹、祕書長王東進、榮譽會長陳俊中、義大校友總會副總會長鄧先巧等人都親臨祝賀。

張富美表示，從小就喜歡畫畫，立志未來要當畫家，國小師承嘉義垂楊國小老師謝坤山。父親知道她的心願，擔心當畫家會餓死，一度禁止她學畫。出社會後，張富美仍不改對藝術的熱愛，經常看畫展、買畫做公益。

目前展出的收藏品中，有一半以上都是參與公益活動時，以買畫行動贊助公益團體或贊助有經濟困難的藝術家所購得，其餘部分則是來自國外旅遊或國外看展時所購買。

高師大校長吳連賞表示，張富美是個熱心公益的企業家，目前擔任高雄市警察局三民二分局民防中隊長，同時也是幾個公益社團的理事長或顧問，高師大去年也聘請她擔任校務顧問。這次願意義賣收藏作品，所得捐公益，精神令人感佩。

「心遊記」展至29日，張富美表示，歡迎看展者出資購買，她願意割愛，所得將回饋社會或教育。

(中時 )