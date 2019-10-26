嘉義縣縣長翁章梁（左）來到中正校慶開幕典禮，上台與中正校長馮展華（右）握手祝賀中正30歲快樂。（中正大學提供／張毓翎嘉義傳真）

中正大學今年選出10位傑出校友，更有6位為嘉義在地重要人士。（中正大學提供／張毓翎嘉義傳真）

中正大學創校元老，前教育部長曾志朗特地返中正參加30週年校慶。（中正大學提供／張毓翎嘉義傳真）

中正大學師生上台隊獻舞，祝賀母校30而立。（中正大學提供／張毓翎嘉義傳真）

國立中正大學歡慶創校30周年，26日舉辦校慶，開幕壓軸為民雄穀豐宮神農大帝乘大轎，在氣勢磅礡的大鼓陣帶領下，進入中正大學田徑場，還邀請中正創校元老前來，一同感受這次的盛事，並頒贈10位各領域表現優秀的傑出校友，傍晚在超過10分鐘絢麗煙火中閉幕。

開幕典禮先由各學院的師生依序進場，國際生也穿上傳統服飾、揮舞自家國旗，最後恭請民雄穀豐宮神農大帝進場，邀神農大帝坐看當年捐地建校，今日中正的蓬勃發展；前教育部長曾志朗、中正大學前校長鄭國順、中正育成公司董事長江義雄等創校元老皆蒞臨，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等也到場祝賀。

馮展華校長表示，中正大學30週年校慶懷著感恩的心，感謝創校元老及政同仁的努力，中正才有如此今日的規模及優良的學習環境；翁章梁說，最佩服的是除了中正大學的科學研究，還有老人照護方面，過去擔任社會局局長時便與中正大學長期合作，希望未來預定設置的航太基地能與中正大學緊密結合，盼繼續共同攜手未來的30年。

此次中正大學傑出校友來自政界、學界、法務界等，更有6位是嘉義在地重要人士。黃敏惠說，縣市要合作、互利才能共榮，中正大學奉獻很多人才，讓市政更有亮點，市府內社會處、智科處處長都是中正校友，今日這10位獲獎者不只是中正大學的傑出校友，更是嘉義市的傑出人才。

(中時 )