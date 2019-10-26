秦王（邊中健飾）痛失羽姬（潘奕如飾）。（國際扶輪提供）

為支持全球根除小兒麻痺行動計畫，國際扶輪3521地區特別舉辦「大型中文史詩音樂劇－秦始皇」慈善公益演出，於10月25日盛大首演，該音樂劇的演出收入利潤將按比例提撥，捐贈予國際扶輪根除小兒麻痺基金。今(25日)臺北市副市長蔡炳坤特別親臨現場，肯定國際扶輪3521地區的努力，希望大家一起攜手徹底根除小兒麻痺。國際扶輪3521地區總監馬靜如表示，日前菲律賓再度傳出病例令人憂心，加上菲律賓和台灣兩地距離非常接近，3521地區希望透過登山健行和慈善音樂劇等活動，宣導並支持根除小兒麻痺，一同守護家園。

大型中文史詩音樂劇「秦始皇」費時3年精心策畫，由「邊田庄」餐飲創辦人兼主廚邊中健親自編導並擔任秦始皇一角，邀請金曲獎最佳女歌手許景淳飾演孟姜女，入圍第53屆金鐘獎最佳女配角的潘奕如擔綱羽姬，攜手共同演繹這位極富傳奇色彩的君主內心世界。該劇匯聚中、港、台、日的娛樂藝術界優秀人才，包括曾任金馬、金鐘、金曲及多齣舞台劇的資深舞台設計師曾蘇銘；周杰倫御用填詞人方文山、暢銷作家吳若權參與作詞；以及迪士尼大中華區音樂總監黃康寧協助編曲與整合全劇音樂等，將帶來全新的戲劇感受。

盛世王朝，羽姬（潘奕如飾）獻舞賀將軍凱旋歸來。（國際扶輪提供）

此外，該劇為響應公益，日前特別推出買戲票就送秦王夜宴的購票活動，宴席菜單由導演邊中健親自設計，皆以精采劇情命名，如「千古一帝一統六國」的美味六品、以「萬里長城」為主題的大龍蝦金磚、代表「千秋萬載黃金甲」的櫻花蝦黃金炒飯等，創意菜單和經典場景相呼應，別有一番風味。

國際扶輪根除小兒麻痺行動計畫始於1985年倡議為全球的所有兒童接種疫苗，期間投入大量的資金和人力，並與世界衛生組織(WHO)、美國疾病控制和預防中心(CDC)、比爾及梅琳達・蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)等單位長期密切合作，34年來總共動員2300萬的志工、訪問1億9,100萬的家庭，自各界累積的募款金額超過89億美元，已幫助25億位孩童遠離小兒麻痺症。但根據世界衛生組織資料，日前傳出菲律賓相隔19年後再度爆發小兒麻痺病例的消息，原因為疫苗接種率過低，致使疫情死灰復燃，現在全球案例共有15例。

小兒麻痺症是由脊髓灰質炎病毒引起，主要經由糞口途徑傳染，感染者在暴露病毒36小時後可在咽喉分泌物中檢測到病毒，72小時後即可透過糞便排放病毒，期間長達3至6週，傳染力極強，95%以上的感染者症狀不明顯或無症狀，僅小於1%感染者會出現麻痺症狀，但可透過疫苗有效預防。

(中時電子報)