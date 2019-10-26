桃園市長鄭文燦替鄭寶清站台。(蔡依珍攝)

現場邀請到蔡佳麟與市長鄭文燦和鄭寶清合唱「咱攏坐著同隻船」。(蔡依珍攝)

尋求連任的桃園市立法委員鄭寶清26日晚間在陽明運動公園草地舉辦大團結之夜，太陽花領袖林飛帆也到場相挺，呼籲桃園鄉親絕對支持鄭寶清連任。

林飛帆說，2020是台灣關鍵一戰，是進步與保守的對抗，蔡英文總統執政以來，股市經濟上萬點、農產品外銷訂單接不完，長照2.0方案與加薪減稅都持續落實，只有鄭寶清連任才能繼續在立法院推動對民眾好的法案，呼籲桃園鄉親支持鄭寶清。

「中央地方連一線，建設絕對看得見！」桃園市長鄭文燦替鄭寶清站台時強調，要讓桃園富足，桃園一定要有一位替桃園發聲的在地立委，他舉例，桃園交流道原本只有半套，經鄭寶清協調，才確定要拓寬蘆興南路，實現全套交流道的目標，「沒有鄭寶清，桃園交流道不會開工！」

「要讓人民富，政府要先鋪路！」鄭寶清說，自己在中央一直盡洪荒之力建設桃園，從中央爭取3000億元回來建設桃園，包含鐵路地下化、捷運綠線、延平路拓寬以及桃園交流道等，都將為桃園帶來改變，與現場民眾一同高喊「總統選小英、立委選寶清」。

(中時 )