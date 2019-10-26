民進黨立委吳琪銘今晚在三峽舉辦「新北群英會」音樂會，蔡英文總統也到場力挺。（許哲瑗攝）

2020選戰白熱化，新北市第10選區（土城、三峽）選情激烈，國民黨參選人林金結今上午邀請前總統馬英九至三峽陪同掃街拜票，民進黨立委吳琪銘今晚也在三峽舉辦「新北群英會」音樂會，除了邀請許志豪、陳隨意等藝人輪番獻唱，蔡英文總統也到場力挺，展現民進黨團結氣勢。

活動今晚6時在三峽黃昏市場舉辦，邀請潘芳烈劇團、謝宜君、陳隨意、許志豪等藝人輪番表演，民進黨籍市議員廖宜琨、彭成龍、林銘仁以及無黨籍市議員蘇泓欽也到場力挺，湧入6000名支持者共度音樂饗宴，搖旗高喊「凍蒜」。

蔡英文致詞表示，吳琪銘人長得老實，做事更是腳踏實地，經營地方親力親為、不唱高調，每一個細節都注意到，他也訂定一個「琪銘修繕計畫」，走訪每間學校、視察需要的設備，爭取孩子教育不遺餘力，中央力推的長照服務，吳琪銘也多次在地方舉辦說明會，向選民介紹政策，提供更好的福利，上任首屆就獲評鑑為優秀立委，相信大家有目共睹。

吳琪銘表示，感謝鄉親3年前給他機會進入國會服務，3年多來努力的政績一一實踐，舉凡捷運三鶯線、三鶯大橋、浮洲加壓站、翡翠水庫等建設，都如火如荼進行中，這次提出一份漂亮的問政成績單，希望爭取鄉親繼續支持，繼續在立法院為在地鄉親服務。

(中時 )