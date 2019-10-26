兩名人民解放軍將領饒開勳、徐向華在26日閉幕的大陸第13屆全國人大常委員會第14次會議，被免去全國人大代表資格，在今夏解放軍人事密集調整之後，甚囂塵上盛傳部分將領將遭處分的消息，得以確認。

大陸全國人大常委員會昨通過《第13屆大陸全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告》指稱，由解放軍選出的第13屆全國人大代表、解放軍戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勳，因嚴重違紀，被責令辭去人大代表職務。2019年7月31日，戰略支援部隊選舉委員會召開會議，決定接受其辭職。

由解放軍選出的第13屆全國人大代表，西部戰區陸軍前副司令員徐向華，因嚴重違紀，被責令辭去人大代表職務。2019年8月26日，陸軍選舉委員會召開會議，決定接受其辭職。

《多維》新聞網指出，饒開勳55歲，長期在四川任軍職。2010年任陸軍第13集團軍參謀長，2012年任陸軍第14集團軍軍長，2013年任解放軍總參謀部作戰部部長、國家人防辦主任。2016年3月出任解放軍戰略支援部隊副司令員。

徐向華54歲，江蘇海安人。曾任第65集團軍參謀長，2014年12月晉升少將。中共軍改啟動後，中央軍委決定以前18個集團軍為基礎，調整組建13個集團軍。2017年，徐向華任新調整組建的第74集團軍軍長，之後轉任西部戰區陸軍副司令員。

《多維》報導，此前有消息稱，解放軍中將廖可鐸和饒開勳，二人都遭連降兩級處分，由副戰區級降至副軍級，有望避過牢獄之災。

今年61歲的廖可鐸，曾長期在北京軍區任職，官至北京軍區政治部組織部副部長、部長。2006年12月起，任陸軍第65集團軍步兵第193師政委，後升任第38集團軍政治部主任、北京軍區政治部副主任，天津警備區政委。2012年5月起，任中共天津市委常委，天津警備區政委、黨委書記。

中共軍改後，廖可鐸於2016年1月擔任新成立的解放軍東部戰區副政治委員兼東部戰區陸軍政治委員。

(中時 )