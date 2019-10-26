【英超足球】切爾西@班來

開賽時間10/27(日)00:30單場

紐西蘭箭頭克里斯.伍德最近狀態火紅，近5戰取得4個聯賽進球，可惜班來仍要敗於萊切斯特城腳下；其好拍檔阿許利.巴恩斯上仗缺席，如果還不能復出的話，位置將會繼續由傑伊.羅德里格斯取代。一對中後衛本米及詹姆斯.塔科夫斯基這一場需要專注提防對手泰咪.亞布拉罕的進攻。

近期重獲重用的邊衛馬可斯.阿隆索，在上前聯賽一箭定江山；這位西班牙人將會聯同威廉恩、泰咪.亞布拉罕及年輕中後衛斐雅科.托莫里續任先發。前鋒米查.巴舒亞伊歐冠替補上場再立奇功，本場賽事應該也會獲得上場機會。巴西守將埃莫森帕尔米耶里已傷癒，剛戰歐冠比賽也列替補。

馬可斯.阿隆索重回先發，表現進取。(達志影像)

班來剛戰敗走萊切斯特城，聯賽4場後首之落敗，但仍在積分榜上半段表現持續穩定，並已連續5場聯賽取得進球，攻擊火力可靠，本場回到主場出戰，應可抵擋切爾西強勢進攻。切爾西勢頭更強，上場聯賽主場小勝紐卡索聯後，錄得聯賽3連勝，希望乘勝追擊，今場望可先取「進球」大安心。雙方近5次聯賽對賽，班來1勝2和2負。而在近4次聯賽對賽，全部「總進球」均在3球或以上。

桑普多利亞上場主場賽和羅馬0:0。(達志影像)

【義甲足球】桑普多利亞＠波隆那

閞賽時間10/27(日)19:30單場+場中投注

波隆那上一場聯賽力拚之下僅負尤文圖斯1:2，本場比賽預計會再以同樣的陣容出戰；不過兩位邊鋒里卡多.奧索利尼及尼可拉桑頌預料會在佈陣中再往攻擊線前移，跟阿根廷正前鋒羅德里戈.帕拉西歐合組三前鋒陣式。

桑普多利亞新帥拉涅利上任即帶領球隊與羅馬打成平手，為早前3連敗稍作改善，本場比賽應會以同樣陣容應戰；復任正選的馬諾洛.蓋比亞迪尼繼續與老將法比奧.瓜里亞瑞拉合作組合攻撃連線，岡比亞後衛OmarColley仍會與哥倫比亞的傑森.摩里諾合作防守中路。

波隆那上一場1:2作客不敵尤文圖斯，近5場聯賽只取得2和3負，賽季初所取得之好成績已經不再復還，在聯賽排名亦下滑至中下；正與癌病對抗的主帥米哈伊洛维奇仍未能現場督師，但球隊本場主場對上本季表現大失水準的桑普多利亞，有機會翻身。

桑普多利亞上輪由新帥拉涅利接任，即在主場打平羅馬0:0，雖然仍在榜末，但總算一洗聯賽3連敗的悶氣；不過球隊本賽季聯賽作客4戰全數敗陣，掉球太多，今場要好好守住防線。波隆那近4次聯賽主場全勝。雙方近5次聯賽對賽，4次「總進球」3球或以上。

穆罕默德薩拉週中歐冠比賽復出。(達志影像)

【英超足球】托特納姆熱刺＠利物浦

開賽時間10/28(一)00:30單場

進攻三劍客羅伯托佛米諾、薩迪奧馬內及穆罕默德薩拉，剛戰歐冠因穆罕默德薩拉復出，得以再度並肩作戰，表現亦不負眾望，助球隊大勝而回；難得獲正選的艾力克斯.張伯倫則個人梅開二度。荷蘭中場喬爾吉尼奧.維納爾敦及喬.戈麥斯，今場有機會先發上場，而老將詹姆士.米爾納跟納比.凱塔則會先作替補備戰。

艾力克斯.張伯倫歐冠個人獨進2球。(達志影像)

熱刺借上仗歐冠難得大勝對手一洗聯賽悶氣，當中哈利.肯恩及孫興慜同樣梅開二度，詹恩.維爾通亨及德利.阿里也因穩操勝劵而提早被調退下火線，留待本週的聯賽大戰再衝。中場主將克里斯琴.艾瑞克森上仗亦沒有上陣，究竟是被領隊波切蒂諾進一步棄用，還是留在大戰才上場，開賽前即會有答案。法國門將雨果.洛里斯早前手肘脫臼，最少要休息到年底，副選門將保羅.賈薩尼加繼續把守最後一關。

哈利.肯恩歐冠梅開二度。(達志影像)

領頭羊利物浦上仗聯賽末段追平曼聯，今賽季之長勝紀錄終止；剛剛週中歐冠也大捷而回，一眾攻擊主力全數可以上陣，面對狀態不穩的熱刺，主場取勝機會大。熱刺季初狀態低迷，上仗聯賽主場對上榜末沃特福特，千辛萬苦才憑著對手門將出錯，撿回1分，近4場聯賽只取得1勝；雖然4剛歐冠需主場獲勝，但只因對手質素有限，只可當作重拾一點士氣。今場作客利物浦，料防線會承受巨大壓力。紅軍態勇對賽佔優，本場可看主勝及「進球」大雙注出擊。雙方近3次交手，利物浦全勝。雙方近5次交手，4次開「總進球」3球或以上。

(中時電子報)