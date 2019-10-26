葉姓男子6月不滿陳姓毒友持鐵鎚到他家樓下高嚷「還錢」，竟拿武士刀猛砍，下手凶狠導致陳男頸部中4刀、脖子幾乎1／3被砍斷，失血過多休克死亡，桃檢依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例起訴葉男。

同為30歲的葉男和陳男經常一起吸毒，疑因毒品買賣問題發生爭吵，6月23日凌晨搭計程車到葉家巷口大聲咆哮「你給我下來！」與祖母同住的葉男不滿陳男的叫囂聲讓老人家受驚，從家中拿出2001年從網路購入的武士刀朝陳男揮砍。

陳男見狀轉身往巷口逃，但葉男緊追在後，不但砍掉陳的手指，更砍中陳的脖子，陳男身負重傷，才跑了10公尺就因傷重倒臥血泊之中，警方獲報出動快打部隊，消防員也到場救援，驚見陳男的脖子幾乎被砍斷，已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

陳男左頸被砍中4刀，脖子被砍斷1／3快斷頭，靜脈斷裂大量出血，當場就因失血過多休克死亡，葉男向警方自首，也坦承犯行，桃檢依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等將葉起訴。

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(中時 )