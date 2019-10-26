La new集團董事長劉保佑在桃猿隊告別賽感性告白，他說，桃猿隊求售就在5年已開始思考了，因為看到熱情球迷與跳舞小猿迷而猶豫，現在猿隊交給日本樂天是中華職棒新的機會來了。

劉董表示，今天他到球場裝得很高興的樣子，其實掩不住內心愁悵，這16年來從不懂棒球到懂棒球、再到喜歡棒球、熱愛棒球，16年的酸甜苦辣因為有10號隊友。

話鋒一轉，劉董指出，全世界的職業運動沒有這麼小的企業規模能夠經營職棒，他感到很滿足，內心無憾但天下沒有不散的宴席，他有再多的理想、再多的想法，基於現實面不得不與球迷告別。

劉董認為，猿隊還好在轉售過程中慎選新東家，不負各位球迷的期待，他對球迷有好的售後服務，他對樂天也有好的售後服務、但要球迷繼續一起努力支持。

「明年我會與球迷一樣變成觀眾，我會三不五時買票進場看球。」劉保佑說：「今天很多10號隊友要我簽名，但活動很多我讓很多球迷失望，希望明年我站在球迷旁邊時，你們會來要我簽名。感謝各位。」

猿隊拖了16年劉董自己都覺得不簡單，他說，5年前就在思考這個問題，每當巡場時看到球迷時，他猶豫2年，當他看到Lamigo Kid跳舞時又猶豫3年，不知怎麼對小朋友交待。

劉董認為，現在總算找到這麼好的新東家，感覺中華職棒新的機會來了，因為日職比較先進，應該會帶來更好的技術觀念；目前中職接手球隊的單位都是大公司，中職因他的退出可以脫胎換骨。

(中時電子報)