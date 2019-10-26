本報所辦的網路投票：「你是否支持韓國瑜所提，大學生、碩士生出國遊學1年應由國家付費？」59.78%支持，38.90%則表示不支持。（翻攝《中時電子報》投票）

國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，鼓勵大學生、碩士生出國遊學1年，本報對此舉辦網路投票：「你是否支持韓國瑜所提，大學生、碩士生出國遊學1年應由國家付費？」截至晚間9點30分為止，59.78%表示支持，不過也有38.90%不支持，這項政策或許還要多加討論。

本報所作的網路投票，至截稿為止，已有7千多名網友投票，4331票（59.78%）都投「支持」；2818票（38.90%）則投「不支持」；96票則表示不知道/無意見，佔1.33%。

韓國瑜25日進行雲林縣傾聽之旅時，鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，所有費用，他當總統的話，一定想辦法幫忙解決，引起熱議。而後韓國瑜競選辦公室26日又發布新聞稿說明，經費部分，政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款。

(中時電子報)