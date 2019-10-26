名模王心恬獻出大銀幕初體驗，首次拍電影就直接挑戰大尺度床戲！她在錢人豪執導的電影《海霧 驚濤駭浪》中演出漁村茶室女，為了私利周旋在王陽明和李李仁之間，拍攝時一天連戰兩位帥氣男演員，更有一幕是她抓著王陽明的手觸摸自己胸口的戲，犧牲不小。

第一次拍電影的王心恬態度相當敬業，在親密戲開拍前，現場工作人員問她要不要穿安全褲避免曝光，但她發揮模特兒的專業，自己主動說「不」，為的就是求畫面寫實、好看，加上所有肢體接觸都是來真的，反倒讓劇組人員小心翼翼提醒錢人豪，不要拍到太限制級的尺度。

李李仁（右）跟王心恬也有一場親密床戲。（《海霧》劇組提供）

不過因王心恬和王陽明私交甚篤，最初拍攝親熱畫面時兩人都有點尷尬，摸胸的戲更NG不少次，後來錢人豪透過讓兩人獨處10分鐘交換心事，雙方才卸下心防來演；同日下午她繼續拍攝跟李李仁的親密戲，這回她完全爆發放開來演，令錢有感原來在模特兒的骨子裡有著一個戲劇魂。

王心恬演出床戲不僅挑戰大尺度，更難的是要做出面對不同男人有不同利益需求的表象，她對戲王陽明要裝成小女人，為求目的撒嬌裝得惹人憐；對李李仁則是展現潑辣一面，即使同是床戲也有著完全不同層次的挑戰。

而早在電影開拍前，王心恬為求好，放話要錢人豪在片場把她「電」到會，錢為了讓她放開演，要求她把取景的破爛小房間的地板擦乾淨，她跪著擦了半小時，累到妝都花了，錢說：「透過這樣的方式，才能進入茶室女的心境。」

王心恬首次拍電影，演出一位想逃離漁村的茶室妹。（《海霧》劇組提供）

電影殺青在即，錢人豪感謝各路演員盛情相助，坦承給王心恬的酬勞不高，或許比她一場商演、一次走秀都還低，可能唯一讓對方欣慰的，就是比起同片女演員柯佳嬿、謝沛恩登船拍攝的狼狽樣，王算是唯一有資格「妝乎水水」的女性角色。

《海霧 驚濤駭浪》是錢人豪睽違3年重執導筒的作品，他有感說：「在這堪稱是台灣電影圈最嚴峻的時刻，預算緊張時間有限的情況下，居然能有這麼多好演員不計代價的加入，不禁感嘆時間真能證明跟改變許多事，既使在幾年前最蓬勃的時刻，自己也肯定集結不了這麼多優秀的幕前幕後工作人員。」

導演錢人豪（前排左三）認為能有一幫好演員力挺，自己相當幸運。（《海霧》劇組提供）

(中時 )