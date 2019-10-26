國民黨總統參選人韓國瑜26日在澎湖與基層幹部座談。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日在澎湖與基層幹部座談。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜環島之旅26日晚間抵達馬公，支持者擠爆機場；基層座談會上，有人建議韓國瑜當選後從澎湖建海底隧道至嘉義布袋，韓笑回「這比高山升國旗爭議更大」，他說會了解但無法立刻答覆，「否則又要被罵傻瓜了！」

韓國瑜晚上在救國團參加基層幹部座談會，澎湖鄉親發言非常踴躍，有人替七美鄉爭取飛機跑道，有人建議從澎湖挖海底隧道或跨海大橋至嘉義布袋，有人希望韓國瑜當選後幫忙解決遊子返鄉交通問題。

「跨海大橋比高山升國旗爭議還大！」韓國瑜回應時先自嘲，先前談及高山設升旗台，他就被斷章取義，「你想有可能所有高山都設升旗台嗎？你看我長得很傻的樣子嗎？」韓鄭重回應，海底隧道工程浩大，必須仔細評估，他若當選會去了解，但目前無法承諾。

至於澎湖離鄉遊子逢年過節機票、船票難搶，韓國瑜舉八八風災前只有警消、民防人員投入救災，後來連國軍都能動員，這是觀念上的問題，如果遊子趕著返鄉，能夠接受比較不舒適的交通工具，未來或許可評估請軍方協助，「這一點我是滿有信心的」。

澎湖縣長賴峰偉致詞時則替韓國瑜宣布，兩人趁路上同車時討論，韓允諾當選後，澎湖的小三通沒有問題，到時候2、30萬名大陸觀光客就很方便來，觀光商機加倍，因為大陸北方人覺得東北季風、冷天氣都是小事，所以對澎湖冬季低迷的觀光產業一定有幫助。

韓國瑜更提及當年親自接待過華僑的故事，強調一首《外婆的澎湖灣》非常出名，讓很多人想到澎湖玩，但目前大陸觀光客每年只有5000人，成長空間很大，他呼籲在地觀光業者一定要把品質顧好，不能殺雞取卵，而是要讓遊客想一來再來，他對澎湖的未來發展深具信心。

(中時 )