行政院長蘇貞昌25日提到「死刑既然判決定讞就該執行」，網友挖出2015年蔡英文酸當時馬政府執行死刑是紓解壓力，沒想到蔡英文上台後在2018年8月也執行死刑，蘇貞昌更在距離2020年大選剩不到3個月的時間，又提到死刑執行！

對於行政院長蘇貞昌昨（25）日在立法院提到「死刑既然判決定讞就該執行」，總統蔡英文今天對此回應說，蘇貞昌的態度就是整個行政體系的態度，執法會非常的嚴謹及謹慎。

有關執行死刑的問題，蘇貞昌昨天在立法院備詢時說，有些罪惡天地不容，死刑既然判決定讞就該執行，但因為生命是人權之首，所以政府以最嚴謹的態度來面對。

根據中央社報導，蔡英文總統接受媒體聯訪時表示，昨天蘇貞昌講了很長的一段話，其實蘇貞昌的態度就是整個行政體系的態度，也就是在現行體制下，執法會非常的嚴謹及謹慎。

不過，網友又找出蔡英文總統在2015年6月間的受訪影片，當時馬英九政府執行死刑，蔡英文則重申對廢死的立場，要有社會共識而且要有完整配套的一件事情，也希望馬總統不要在執行死刑紓解壓力之後，忘掉其實有更重要的事情要做，就是治安還有很多社會弱勢尤其是小朋友安全的維護，必須要重新思考，能夠確保小朋友以及老人家的安全，讓台灣人對治安有信心。

言猶在耳，沒想到蔡英文上台後，在2018年8月31日對於殺人犯李宏基執行死刑，PTT網友當時批蔡政府「淹水民怨民調大跌後果然殺人祭旗」、「蔡英文當總統最有趣的一點就是，過去她怎罵馬英九的，都會回到自己身上」。

更沒料到的是，行政院長蘇貞昌昨（25）日在立法院又提到「死刑既然判決定讞就該執行」。果然過去怎罵馬英九的，都會回到自己身上！

(中時電子報)