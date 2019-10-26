行政院長蘇貞昌25日在立法院備詢，民進黨立委陳賴素美詢問蘇貞昌對於執行死刑的看法。蘇貞昌表示，有些罪惡天地不容，例如燒死自己6位親人，或是當著母親面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝去，「我認為死刑定讞，就該執行。」由於，民進黨向來反對死刑，讓外界驚訝蘇貞昌這番發言。前立委孫大千大讚蘇貞昌演技外，提問四個問題看看蘇貞昌是否玩真的。

孫大千在臉書指出，長期以來，主張廢除死刑的勢力團體大多數支持民進黨。所以，蔡英文執政三年多來，對於執行死刑根本就是敷衍了事，只有在選舉前夕，隨便應付一下，免得落人口實。

沒想到，在台殺人的港民陳同佳傳願回台接受司法審判，竟引發民進黨政府政治操作聯想，令蘇貞昌重提死刑。孫大千表示，蘇貞昌擔任院長這幾個月來，從來不見他對於執行死刑做出如此積極的宣示，現在為了選票，講得義憤填膺，連一位只被判處無期徒刑的兇嫌，都主張應該斃掉，可以把戲演得這麼灑狗血，真不愧是一位連神明都敢騙的政治人物。

為證明蘇貞昌重提死刑是否玩真的？孫大千提問蘇貞昌四個問題：

第一，為什麼過去都不執行死刑，到了選舉前夕，就忽然要開始執行死刑了呢？

第二，現在執行死刑，為的是彰顯正義？還是為的是爭取選票呢？

第三，堂堂行政院長，連認為該執行死刑的對象，都可以說錯，是功課做得不夠？還是根本沒有真心想要執行死刑呢？

第四，蘇貞昌要不要代表民進黨政府正式宣示，從現在開始，會依法貫徹執行死刑？

(中時電子報)