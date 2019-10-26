陳伶宣（右）、經紀人陳冠樺（後左）到張喬菲夫婦家敘舊。

張喬菲可愛的兒子，她說希望身材可以恢復到產前那樣的窈窕。

「半導體千金」張喬菲年初和蛋糕店老闆王厚元結婚，婚後樂當老闆娘兼會計，小倆口也積極做人，29歲的她曾表示老公有過一段婚姻，當時認為不會再婚，因此做結紮，沒想到精子量減一半，不容易懷孕，她和老公只好做試管。

夫妻倆做人成功，張喬菲於10月6日順利剖腹產下兒子「小元寶」，重3700克，她懷孕過程整整胖了30公斤，笑說等坐完月子，首要目標就是減肥大作戰。她老公在她懷孕期間也跟著胖了將近10公斤，已買了一台飛輪，每天勤瘦身，她則打算做重訓，希望以最快方式回復窈窕身材。

張喬菲說，產前因為胎位不正，所以選擇剖腹產方式，回想當時到醫院待產情景，她笑稱自己好像待宰的豬，打完麻醉後，下半身不能動，且腳掌對著腳掌的姿勢，覺得自己好像實驗室裡的青蛙，她前1秒才有「不想生了」的念頭，沒想到下1秒就聽到寶寶的哭聲，等醫生縫合結束，前後約1個多小時，「護士還問我要不要抱，我說不用，覺得和兒子好陌生」。

她產後沒哺乳還吃了退奶藥，原本F罩杯，居然又大了2個罩杯，胸前更加波濤「胸」湧。她老公體恤她生產辛苦，住最好的產房、傷口用最好的凝膠等，光生產費就花20多萬，幫他她訂1天1萬3的月子中心、訂2周，結果她住1天就回家，改請月嫂到家裡，「很任性吧，突然發現自己這麼愛家，主要想回家看貓」，她養了15隻貓，兒子則暫時由媽媽幫忙照顧。

張喬菲誇兒子是天使寶寶，肚子餓了只哭一聲，喝完奶就睡，胎教做得好？她說：「我懷孕時聽搖滾樂還罵髒話耶，可能是我老公每天念大悲咒給兒子聽」。兒子被說和老公長得像，「頭髮都很少啊，很過分，辛苦懷9個月竟然只像爸爸」，想起兒子可愛又超萌的臉蛋，她說情侶戀愛時，即使看對方照片也會很開心，「我現在看兒子照片也有戀愛的感覺」，當媽媽之後，終於更能體會當媽媽的各種擔心。

張喬菲好友陳伶宣今年5月剛新婚，當醫生娘約半年時間，另一半大她12歲。陳伶宣日前特地帶了客製化的沐浴乳等禮品探視張喬菲，她說很想生小孩，目前打算先以自然受孕方式，平時有吃植物性荷爾蒙等食品，也跟幾個朋友拿了好孕棉放枕頭下：「不知道有沒有放錯？」

(中時 )