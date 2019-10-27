運動成為每日的習慣之後，一天不動真難過。問題是，人難免罹患個感冒，或是三不五時小毛病，真的不舒服的時候，還要繼續運動嗎？

身體不舒服例如感冒時，人變得懶洋洋不想動，四肢無力，頭昏腦脹，身體正在與病菌或病毒作戰，處於高壓狀態，如果還要運動，實在不是好的建議。但也有人說，趕快動動，有助提升免疫力，會快點讓身體好起來。

用「頸部原則」來判斷

ABC新聞首席健康與醫學編輯，也是前疾預防與管制中心(CDC)官員貝塞醫師（Richard E. Besser） 建議使用「頸部原則」來判斷：如果症狀在脖子以上，例如打噴嚏、鼻腔痛、鼻塞，並且沒有發燒，通常可以做輕度至中度的身體活動，你讓自己好好運動飆汗，通常是安全的。有時候身體熱身了，鼻涕、噴嚏暢通後，反而病情減輕了。鼻腔打通，鼻塞暫緩，感到更好。

如果您的症狀「在脖子以下」，例如胸悶、咳嗽或胃部不適，請勿鍛煉。如果您有發燒，疲勞或廣泛的肌肉酸痛，也請勿運動。那要問，小感冒可以做什麼運動？又避免什麼運動？

梅約醫學中心的專家指出，考慮減少運動的強度和長時間，建議應該做的運動種類如下：

走路二十分鐘，會減輕感冒不適的症狀，但不要跑步。走路可以稍微快點，加上深呼吸，可以讓你的上呼吸道打開；前提是走路沒有讓你不舒服，貝塞說。

但如果你發現連走路都讓你感覺更糟，而不是更好，那就停下來，重點放在休息，好好睡覺吧。傾聽身體給你的指示。

可不可以堅持慢跑呢？

如果情況類似散步，其實是可以跑的，但是不要跑到像是平常那麼用力；最重要的指標是不要出現脖子以下的病症：噁心或嘔吐，那不如完全停下來比較好。

氣功也是不錯的，中國傳統武術，型態介乎打坐和武術，既溫和又可以調整身體的氣，原始的設計就是要紓解人的緊張焦慮，對感冒的人來說，者當然是好運動。研究也發現調好人體的氣，可以增加免疫力。

源自於印度的瑜伽也是好選擇，瑜伽的折疊身體，調整姿勢，一面又能調息，確實讓身體紓壓，直接減輕感冒帶來的身體影響：例如舒緩頭痛。

感冒做瑜伽時候要避開太過艱難的動作。（圖片來源/Pixabay）

感冒做瑜伽時候要避開太過艱難的動作，直接以調息、鬆開四肢為主要考慮就好。

跳舞不錯，森巴等緩慢的舞曲，柔和紓壓，既是有氧運動也可以讓你舒服，一面做點家事，一面跟著舞曲動個幾十分鐘，感冒症狀必有改善。最重要的關鍵是掌握自己的旋律與速度。

有兩種運動比較爭議：游泳和騎單車。感冒時候可以進行嗎？專家說針對提升身體能量與打開呼吸道的功用，這兩個運動其實不錯，游泳還可以有清洗作用；騎單車是很好的中度運動，不過可能加劇喉嚨痛。

最後要處理的是過敏體質，建議你等過敏病症緩減些才運動。

不要做的事

長跑(耐力跑)是最壞的選擇，尤其是馬拉松，因為時間太長、太過激烈的運動反而有反效果，如果感冒了就一個星期休息不跑吧，沒有什麼了不起。

建議你不要去健身房，以免傳染給別人，不太道德，而且劇烈運動流汗後上呼吸道也開始流鼻水、打噴嚏，想想隔壁運動夥伴，對你拿著衛生紙接連擤鼻涕會感到多麼噁心，他們不說，但內心咒罵，實在不好。

千萬不要舉重。感冒已經頭腦昏沈了，舉重讓你頭痛惡化。如果還是想練練肌肉，那就在家做吧，拿個輕量的啞鈴，抬舉幾下。若想增加運動量，不要加重，而是增加舉的次數就可，不過良心建議：重量訓練最好還是等身體好了做做吧。

住在比較冷地方的人，低溫特報時候千萬不要外出運動，因為引發流鼻水、咳嗽甚至氣喘。隆冬的冰雪運動就不要提了，絕對禁止。

取材自mayoclinic, health.com

延伸閱讀：

(中時電子報)