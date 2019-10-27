飯後嘔酸、胸口灼熱，愈來愈多人出現胃食道逆流困擾。中醫歸納胃食道逆流有4大類型，快來看看究竟是哪個原因害你火燒心！

吃完飯後一陣嘔酸，讓胸口灼熱難受；半夜睡不好，早上起來嘴巴感覺酸、苦……小心！這些都是胃食道逆流的徵兆。

胃食道逆流（Gastroesophageal reflux disease，GERD）是下食道括約肌功能障礙引起胃內容物反流，造成食道黏膜損傷與慢性症狀。

台大醫院副院長吳明賢表示，連接食道與胃部的下食道括約肌平常是關閉的狀態，當吞嚥、食道蠕動時才會打開，將食物送進胃部。

但如果下食道括約肌沒有辦法關緊，胃部的空氣、食物以及胃酸就會往上跑到食道，其中又以胃酸會刺激食道，讓病患被嗆到，頸部到下胸部出現灼熱感，也是俗稱的「火燒心（heart burn）」。

胃食道逆流，每5人就有1人

過去胃食道逆流多出現於西方國家，根據美國胃腸病學會（American Gastroenterological Association，AGA）估計，約有33％的美國人經常有胃食道逆流。加拿大胃腸學會（Gastrointestinal Society）則發現有近四分之一的加拿大人每日或經常受此疾病所苦。

台灣近年來飲食西化、生活壓力增加，導致胃食道逆流的人數也不斷攀升。

根據《內科學誌》「胃食道逆流疾病之處置現況」一文指出，台灣近10年來發生率從2～5％提高至12～20％。換言之，將近每5個台灣人，就有1人受胃食道逆流之苦。

現代人工作壓力大、三餐不正常，胃食道逆流的現象愈來愈普遍，不只影響生活品質，嚴重可能造成食道被胃酸過度刺激，引起食道病變，甚至演變成食道癌。

不少人服用胃藥，或是上醫院照胃鏡、拿制酸劑，但仍有許多病患停藥後出現復發現象；且長期使用，可能會產生腹瀉、便秘或鈣、鐵質流失等副作用。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，中醫治療的優勢在於，能夠減少服用西藥的副作用。除了抑制胃酸，減緩不適感，也會同時調理肝氣，紓緩病患情緒，減緩壓力。另外能依據病患體質、狀況，找出真正成因，治標同時治本，有助於病人根治胃食道逆流。

以下4種類型，都是中醫角度認為造成胃食道逆流的原因。

類型1：個性急躁，邊工作邊吃飯

楊淑媚發現，在門診胃食道逆流病患中，以精神情緒為成因者最多，「這類型病人多半個性比較急，力求完美。」

若壓力過大、情緒緊張，容易導致肝氣鬱結，連帶造成脾胃問題。楊淑媚表示，胃是能夠反映情緒的器官。人體的自律神經會影響腸胃蠕動，若自律神經中的交感神經亢奮，人處在緊張狀態下，腸胃的蠕動會變慢，連帶影響消化。

楊淑媚指出，這類型的人通常在緊繃的狀況下吃飯，無論是邊吃飯、邊處理事情，或是飯後缺乏休息，壓力過大都會讓肝氣鬱結、肝火內鬱，這時進入到胃的食物往下輸送能力變差，就容易造成胃食道逆流。

這也是中醫所說的「肝胃不和、胃失和降」，此時必須「泄肝和胃」，胃氣、肝氣一起調理才能解決問題。

▼中醫調理：疏肝理氣、專心吃飯

中醫裡的煅瓦楞子、烏賊骨、牡蠣可以抑制胃酸，減緩因嘔酸、心口痛造成的不適感，有西藥制酸劑的效果。

另外可酌加佛手、延胡索、川楝子來疏肝理氣，肝氣疏通，讓情緒平靜。亦可加入代赭石、旋覆花來和胃降逆，讓胃氣可以順利往下。

「這類病人要多關心他們的壓力來源，」楊淑媚說，除了開藥外，她也會了解病人壓力的原因，鼓勵他們找到紓解壓力的方法，把生活步調放慢，避免時時刻刻都在緊張狀態。

楊淑媚提醒，吃飯時就專心用餐，避免一心多用，讓腸胃可以慢慢地消化吸收。吃飽飯後也建議要簡單休息，無論是小憩、散步都可，身心放鬆的狀態下都有助於胃的消化。

類型2：吃的東西、時間不對

現代人飲食習慣不良，經常早餐不吃，晚餐又來頓豐盛大餐。三餐不定，加上飲食多是高油脂、辛辣、甜食，造成胃酸分泌失調，也讓胃的消化負擔增加。

長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師喬聖琳觀察，只要吃的東西不對、時間不對，就很容易有胃食道逆流的狀況發生。

喬聖琳說，在中醫將其稱為「飲食不節」，高油脂、甜食、油炸的食物需要花比較長的時間消化，導致胃排空時間拉長。食物、胃酸停留在胃的時間變多，導致「飲食停積」，就會影響下食道括約肌的張力，容易胃酸逆流。

若吃了過多刺激性的東西如辛辣食物、酒精，或是抽菸，也會刺激胃酸分泌，影響下食道括約肌張力，就會容易嘔酸，感覺口中有酸味。

喬聖琳也提醒，膽汁負責消化油脂食物，若吃得過於油膩，也會刺激膽汁分泌過多，向上影響胃酸，有些病患會覺得口苦，就跟膽汁分泌有關係。

▼中醫調理：消食導滯、睡前兩小時不要進食

要治療這類病患，神麴、山楂、麥芽、雞內金都有消食導滯的功效。

日常保健上，喬聖琳提醒，從咀嚼開始就要注意。唾液可以幫忙分解食物，若是狼吞虎嚥，食物沒有充分咀嚼，就會增加胃的消化負擔。上述難消化的食物也要少吃，柚子、番茄、葡萄柚或鳳梨這些容易刺激胃酸的食物也儘量避免。

她建議，可以多攝取木耳、秋葵、蓮藕粉、山藥等食物，有助於腸胃道的黏膜形成，減少胃酸刺激而可能導致的細胞病變。

吃飯時間也很重要。喬聖琳說，用餐以七分飽為原則，晚餐儘量吃得清淡，睡前至少兩個小時就不要再進食，避免胃還沒消化完就躺著睡覺，容易讓胃酸逆流。吳明賢提醒，吃飯要保有規律與節奏感，該吃飯就吃飯。

吃飯時間很重要，用餐以七分飽為原則，晚餐儘量吃清淡。（圖片來源/Pixabay）

類型3：長期便秘，體質肥胖

「便祕也是引起胃食道逆流的成因之一，」喬聖琳說，在看診時，發現不少病患是因為長期便秘，導致胃酸逆流。

她譬喻，人的腸胃就像水管一樣，當水管堵住時，東西就會往上湧。也因如此，當病患有宿便、便秘的狀況，腸道無法排空，連帶就會向上擠壓到胃部，造成食物容易往上衝。

▼中醫調理：運動是同時解決便秘與肥胖的好方法

楊淑媚表示，胃食道逆流合併有便秘的人，必須同時改善胃酸分泌與便秘兩個症狀，便秘沒解決，胃食道逆流是不容易好的。依據實證型便秘、氣虛型便秘與血虛型便秘，會分別開麻子仁丸、黃耆湯、潤腸丸來同步治療。

喬聖琳表示，肥胖也容易導致胃食道逆流。「目前已經有研究證實，BMI超過30的人，發生胃食道逆流的機率是平常人的兩倍，」因此在治療上，會配合防風通聖散、五苓散等配方。

吳明賢解釋，肥胖會讓腹部壓力偏高，影響下食道括約肌的收縮，因此也容易有胃食道逆流的狀況出現。

有些上班族女性喜歡繫腰帶、穿緊身褲，又經常久坐，一樣也會壓迫胃部，會影響胃部消化，也容易引起胃食道逆流，要儘量避免此類衣著。

中、西醫皆表示，運動是促進腸胃蠕動，解決便秘、肥胖的根本做法之一。除了飲食的調控，也要多運動，有助於改善胃食道逆流。

類型4：腸胃功能天生虛弱

楊淑媚發現，門診病患中，還有一種是因為長期胃病、天生脾胃虛弱，久病導致出現胃食道逆流的症狀。在中醫屬於「脾虛胃弱」或是「氣虛血瘀」，醫師會從健脾益胃、益氣補血等方面著手治療。

▼中醫調理：健脾益胃、益氣補血

黨參、白朮、茯苓、山藥、黃耆都可以補脾益氣。但楊淑媚也提醒，現在電視裡胃食道逆流的廣告很多，許多病患看到後會誤以為自己的症狀就是胃食道逆流，但其實可能是其他問題，如胃脹氣、胃發炎甚至是胃潰瘍，或是心臟方面的毛病。

因此，如果天生脾胃就比較虛，且長期胃痛，併發胃食道逆流的症狀時，還是要由醫師確診，避免沒有對症下藥，導致症狀更加惡化。

要注意的是，某些治療氣喘、降血壓的藥物容易會讓胃酸往上湧。包含：抗胃腸痙攣劑（抗乙醯膽鹼藥物或抗副交感神經藥物）、支氣管擴張劑、鎮定劑、鎮痛劑（尤其含有鴉片類成分者）、抗高血壓藥（鈣離子阻斷劑以及甲型或乙型腎上腺拮抗劑）。

生活習慣、飲食仍是根本

無論是中、西醫，都強調要根治必須從日常生活開始著手。喬聖琳說，生活習慣與飲食控制是揮別胃食道逆流的根本之道，「就像感冒不穿衣服，又要醫師一直開藥給他一樣，是沒有效的。」

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(中時電子報)