英國警方正在調查造成藏在貨櫃車內39屍命案，目前已逮捕4名嫌犯。而英媒指出，來自大陸福建、由人蛇之母「萍姐」所創的人口販運集團，疑為這次慘案的幕後主事者。雖然「萍姐」已於2014年死於獄中，但其創立的人蛇集團仍正常運行，還被稱為擁有全球最複雜緊密的人口運輸網。

據英媒《每日郵報》報導，「萍姐」（Sister Ping）集團20年約賺進數以百萬計的暴利。集團首腦「萍姐」鄭翠萍（Cheng Chui Ping）因被控一手打造世界最精密的人口走私網路、單是偷渡美國就達20萬人而被判刑35年。美國警方當初是在紐約的唐人街逮捕鄭翠萍，但她已於2014年死於美國德州的獄中，不過她的人蛇集團仍舊運作自如，目前由誰領導尚未得知。

報導指出，鄭翠萍自1980年代初期即以每人2萬英鎊（約台幣78萬）的代價，偷渡好幾代大陸民眾至世界各地，她在2005年於紐約受審時被形容成「邪惡化身」。偷渡費用需由偷渡者抵達西方國家後的微薄工資，或是他們在大陸的親人於集團槍口的脅迫下，向集團貸款償還。

除了利誘與暴力脅迫，該人蛇集團也懂得與時俱進，利用如Tinder、「陌陌」與微信等社交媒體招攬，稱「旅程百分之百安全」、「快速通過邊檢！抵達後再付款！」的廣告在相關App裡廣為流傳，聲稱先透過線上支付最低5000人民幣的訂金，隨後擠進船隻或貨櫃裡踏上漫長、幽暗與風險十足的旅程。

雖然風險極高，但對大陸教育與生活水準較低的民眾，仍受歐美地區高工資吸引。大多數人會先由大陸飛往塞爾維亞，然後走陸路經由匈牙利、奧地利、法國，接著從比利時或荷蘭搭船抵達英國。

曾參與莫克姆灣23名陸籍勞工溺水慘案的前任蘭開夏警探格拉維爾（Mike Gradwell）表示，貨櫃車39屍慘案恐是人蛇集團在幕後操控。他表示，只要有人向人蛇集團說表明尋求經濟機會願意被運販的話，那些被運販的人通常會借一大筆錢，他們身上也會攜帶手機，以便與親人聯繫；警方可以藉由調查手機以辨認他們的身分。

(中時電子報)