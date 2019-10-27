用「馬後炮」形容前湖人籃球事務總裁魔術強生這些放話，或許相當貼切！魔術強生最近受訪時表示，假如湖人在今年2月交易截止日前弄到「一眉哥」安東尼戴維斯，魔術強生不僅不會辭職，更在今夏會替湖人搶來「可愛」里歐納德。

「假如湖人今年2月得到安東尼戴維斯，我當然還會留在湖人總裁這個位置，我還可以得到我想要的教練，湖人搶到里歐納德機會更大，」魔術強生說，「我不訝異里歐納德最後去了快艇，要不是快艇搶到保羅喬治，里歐納德會來湖人。」

魔術強生也首度坦承，自己在跟湖人提出辭呈之前，就有考慮開除前湖人總教練華頓(現任國王總教練)，因為魔術強生認定華頓不夠格，「華頓那個時候還沒做好準備，雖然我們正在努力爭搶總冠軍，但我不認為華頓算是冠軍教練。」

就算已經離開湖人總裁那個位置，魔術強生強調自己跟「小皇帝」詹姆斯之間關係沒變，「我仍然會在這裡支持他，也仍然會是他的老大哥，除了我現在不在湖人總裁位置上面，其他的都沒有變。」魔術強生更對當前湖人提出建言。

「我認為詹姆斯和安東尼戴維斯應該多打擋拆，而不是把球丟給低位的安東尼戴維斯而已，詹姆斯應該重新當回組織型前鋒，而不是控球後衛，因為控衛會消耗他許多能量，我更希望詹姆斯能在末節接管比賽！」魔術強生說。

(中時電子報)