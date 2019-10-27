為人父母者拉拔子女成家後，無不希望早點抱孫子，如果遇到子女不想那麼早愛情結晶，你該麼辦？

美國有一對年輕夫婦，婚前就有協議共識，不會馬上救孩子，但是男生的母親卻是焦急萬分，為此和媳婦談判破裂，女方堅持不要生孩子，這名婆婆也沒辦法，只好妥協了。

媳婦無心孵蛋急壞婆婆，只好使出殺手鐧...（（達志影像/shutterstock提供）

但是接下來婆婆許多「親善」的舉止，卻讓這對年輕夫婦感到詫異。美國女子貝祺（Becky）在網路社群《Reddit》PO分享說，婆婆後來沒再提起生小孩的事情，有時還會去他們的家中幫忙做飯、打掃，夫妻倆認為媽媽已能釋懷接受他們觀點。

但是，有天貝祺提前回家，看到婆婆神祕兮兮在房間中，做的事情，完全讓她崩潰了！原PO說婆婆被他發現後匆忙離開，還轉身跟她說「我也是為了你們好」，後來她檢查房間內，發現一盒他們夫妻親熱用的保險套，原本在櫃子內，怎會留在床上，仔細端詳見到保險套外包裝被戳了好幾個洞，天啊，原來婆婆的「傑作」竟是…。

更慘的是，貝祺在不久後停經，檢查後確認懷孕，沒想到真被婆婆的「陰謀」得逞，讓她和丈夫只能承受這一切。

(中時電子報)