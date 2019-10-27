PTT網友貼圖諷刺林飛帆 (圖／翻攝自PTT)

PTT鄉民貼圖諷刺林飛帆 (圖／翻攝自PTT)

台北市長柯文哲與民進黨決裂後，時常針鋒相對，側翼團體與網軍更是傾全部力量在網路上猛攻柯文哲。而近日柯文哲近日「自焚說」惹議，民進黨副秘書長林飛帆也在臉書開炮，卻遭柯反嗆「曾是年輕人標竿卻跑去投靠...」，讓林飛帆在26日同志遊行中激動哽咽反駁「我投靠有價值的民進黨」，遭到網友大酸：「會哽咽了耶，學得真快」、「人權只值9萬」。

似乎不滿被林飛帆在臉書砲轟，柯文哲26日一早受訪時，大酸林飛帆「以前是年輕人的標竿，現在勒，只不過是投靠...」，接著停頓一下，改口「我想想看要怎麼形容你」，諷刺意味十足。對此林飛帆下午的同志大遊行時反駁，批柯文哲沒頭沒腦說自己投靠，他越說越激動，甚至一度哽咽，林表示，加入的是「一個願意支持婚姻平權，聲援西藏、香港，對中國打壓不屈不撓的民進黨，這是我選擇的價值」。

新聞被PO到PTT八卦版後，林飛帆慘遭網友噓爆，更有網友挖出林飛帆4年前痛罵民進黨的新聞，狂酸：「牆頭草 4 ni」、「人權只值9萬」、「時代力量哭哭，給不起9萬」、「現在會哽咽了耶，學得真快」、「DPP還記得李明哲嗎」、「發福不少耶，看來民進黨伙食不錯」、「他的演技又進步了」、「鈔票真香」、「連蟑螂都不想護航的男人」、「這的確不是投靠，這叫跪舔」。

(中時電子報)